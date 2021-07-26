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طلاب الشعبة الأدبية بـ«ثانوية الإسكندرية الأزهرية» يؤدون امتحان التاريخ اليوم

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طلاب الشعبة الأدبية بـ«ثانوية الإسكندرية الأزهرية» يؤدون امتحان التاريخ اليوم طلاب الشعبة الأدبية بـ«ثانوية الإسكندرية الأزهرية» يؤدون امتحان التاريخ اليوم

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يؤدى طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية القسم الأدبى بالإسكندرية، اليوم الاثنين، امتحانهم في مادة التاريخ، وسط إجراءات احترازية مشددة.

وقال الشيخ أحمد هاشم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، إنه شدد على ضرورة التزام الجميع بارتداء الكمامات، وتطهير وتعقيم اللجان بشكل مستمر، وقياس درجة الحرارة للجميع قبل دخول اللجان، وتوفير المناخ المناسب، ليؤدي الطلاب امتحانهم، مع منع الغش بكافة صوره وأشكاله، والتعاون بين الجميع لتخرج الامتحانات بالصورة المشرفة التي تليق بمكانة منطقة الإسكندرية الأزهرية.

وانطلقت امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسى 2020/ 2021 الدور الأول، يوم 19 يونيو الماضى، وتنتهى يوم 1 أغسطس المقبل، على أن تبدأ امتحانات الدور الثانى للثانوية الازهرية يوم 4 سبتمبر وتنتهى يوم 13 سبتمبر.

المصرى اليوم

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