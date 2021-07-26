الداخلية تكشف ملابسات مصرع فتاة دهسا تحت عجلات سيارة في المعادي

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كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله عبر موقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك» بشأن وفاة إحدى الفتيات إثر إصطدام سيارة بها، وضبط المتسبب في الحادث في منطقة المعادي بالقاهرة.

قالت الداخلية في بيان لها صباح اليوم الأثنين: «في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية.. لكشف ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك» بشأن خبر يتضمن وفاة إحدى الفتيات بحادث سير إثر إصطدام «سيارة محددة» بها حال سيرها بدائرة قسم شرطة المعادى بمديرية أمن القاهرة.. ومناشدة الأجهزة الأمنية بضبط مرتكب الواقعة» .

وأضافت: «بالفحص تبين أنه أثناء عبور الفتاة الطريق -بدائرة قسم شرطة دار السلام- إصطدمت بها سيارة مجهولة، مما أدى لوفاتها، وفر قائدها بالسيارة هارباً».

وتابعت: «عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط قائد السيارة «صاحب مكتب مقاولات»، وتبين سلامة التراخيص وإعترف بإرتكابه الواقعة عن طريق الخطأ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية»