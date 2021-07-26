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بطريرك الإسكندرية للروم يبدأ زيارة رعوية لليونان وتركيا تستمر حتى 15 أغسطس

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بطريرك الإسكندرية للروم يبدأ زيارة رعوية لليونان وتركيا تستمر حتى 15 أغسطس بطريرك الإسكندرية للروم يبدأ زيارة رعوية لليونان وتركيا تستمر حتى 15 أغسطس

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وصل البابا ثيودوروس الثانى، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الارثوذكس، مدينة أثينا أمس في زيارة رعوية إلى اليونان تستمر حتى 10 أغسطس المقبل.

وقال مصدر كنسى ببطريركية الاسكندرية، أن البابا التقى فور وصوله أثينا وزير الدفاع الوطني نيكولاوس باناجيوتوبولوس، كما سيلتقي برئيس أساقفة اليونان أيرونيموس الثاني.

وأوضح المصدر، أنه في يوم 11 أغسطس المقبل يتوجه البابا إلى إسطنبول حيث يلتقي البطريرك المسكوني برثلماوس الأول، وذلك للمشاركة في الاحتفالات التي ستقام يوم 13 أغسطس بمناسبة مرور 60 عامًا على رسامة البطريرك برثلماوس شماسًا في مسقط رأسه بجزيرة إمفروس Ίμβρος وهو الاسم الاسم القديم لجزيرة مرمرة، حيث الجزيرة التي كان يسكنها اليونانيون وبعد الحرب العالمية الأولى نتيجة لمعاهدة لوزان عام 1923 تم التبادل السكاني بين اليونان وتركيا، فهاجر جميع اليونانيين المتبقين في جزيرة مرمرة إلى اليونان ومواقع أخرى حول العالم.

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