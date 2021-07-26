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دوره تدريبيه للأطباء بكفر الشيخ عن التخلص من السموم

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أعلنت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ أن إدارة التدريب بالإشتراك مع إدارة الرعاية الحرجة أقاموا يوم علمى بعنوان حالات التسمم وكيفية التعامل الأمثل معها.

إستهدف التدريب أطباء الرعايات والباطنة والأطفال بمركزى الحامول والبرلس حيث حاضرت فيه الدكتورة إنتصار عبدالمنعم، نظمي مسؤول ملف السموم بإدارة الرعاية الحرجة والعاجلة بالطب العلاجي.

وقد تم تقديم شرح مبسط عن حالات التسمم وكيفية التعامل معها، والجدير بالذكر أنه خلال الستة أشهر الماضية تم إستقبال ١٣٢٥ حالة تسمم بجميع مستشفيات محافظة كفر الشيخ حيث بلغت معدلات التحسن نحو ٨٧٪ ومعدلات الوفاة نحو ٢٪ من إجمالي عدد الحالات بينما إنخفضت نسبة تحويل الحالات خارج المحافظة لتصل إلى ٢٪ أيضا .

المصرى اليوم

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