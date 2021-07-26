أخبار عاجلة

برلماني: مشكلة الزيادة السكانية مسؤولية مشتركة بين الحكومة والشعب -
لحظة إشعال الأهالي النار في منزل صاحب الصهريج المتسبب بانفجار عكار بلبنان (فيديو) -
إسرائيل تُفجر حرب تصريحات بين حفيظ دراجي وزملائه المغاربة في بي ان سبورت -
نتيجة الثانوية العامة .. 850 طالبا وطالبة يحصلون على درجات الحافز الرياضي -
محاضرات عن التخطيط العمراني ومنظومة التراخيص بالديوان العام والوحدات المحلية -
إعلان نتيجة الثانوية العامة ومؤشرات التنسيق بالجامعات في مؤتمر واحد الثلاثاء -
«الفيوم»: غلق وتشميع 22 مقهى مخالف ورفع 91 حالة إشغال -
ميلاد أول طفلة إسرائيلية على أرض الإمارات -
هشام خرما يحيي حفلا جماهيريا بالساحل الشمالي -
«تيك توك» يطلق خاصية جديدة خاصة بالمراهقين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

حر وجفاف وفيضانات تجتاح 3 قارات.. العالم يبحث عن علاج لجسد الكارثة

Print
حر وجفاف وفيضانات تجتاح 3 قارات.. العالم يبحث عن علاج لجسد الكارثة حر وجفاف وفيضانات تجتاح 3 قارات.. العالم يبحث عن علاج لجسد الكارثة
جرس إنذار و200 دولة تعمل على قمم مرتقبة.. "شكوك وتطمينات زائفة"

حر وجفاف وفيضانات تجتاح 3 قارات.. العالم يبحث عن علاج لجسد الكارثة

يبدأ نحو 200 دولة مفاوضات عبر الإنترنت، اليوم الإثنين، للمصادقة على تقرير علمي للأمم المتحدة سيؤسّس لقمم مرتقبة خلال الخريف، تعنى بمهمة تجنيب العالم كارثة مناخية على نطاق الكوكب.

وفي ظل موجات حر وجفاف قياسية وفيضانات اجتاحت ثلاث قارات في الأسابيع الأخيرة وفاقمها الاحترار العالمي، يأتي تقييم الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ في الوقت المناسب.

وقال مؤسّس "وحدة استخبارات الطاقة والمناخ" في لندن والخبير البارز فيها رتشارد بلاك: "لا شك في أن (الاجتماع) سيكون بمنزلة جرس إنذار"، وفق ما نقلت "الألمانية".

وأشار إلى أن التقرير يأتي قبل أسبوعين فقط من انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة وقمة لمجموعة العشرين و"المؤتمر الـ 26 للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ" الذي تشارك فيه 197 دولة في جلاسكو.

وتغيّر العالم منذ آخر تقييم شامل صدر عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ عام 2014 بشأن الاحترار العالمي في الماضي والمستقبل.

وفي ظل موجات الحر والحرائق، تبدّدت الشكوك التي كانت سائدة في أن الاحترار يتسارع أو في أن المصدر بشري بالكامل تقريباً، إضافة إلى المفهوم الذي يعطي تطمينات زائفة بأن تداعيات المناخ هي مشكلات الغد.

وفي عتبة أخرى منذ التقرير الأخير للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، تم تبني عام 2015 اتفاق باريس الذي حدد هدفاً جماعياً يقضي بالحد من درجة حرارة الأرض لتكون عند مستوى يتجاوز مستويات أواخر القرن التاسع عشر بـ"أقل بكثير" من درجتين مئويتين.

ورفع التلوّث الكربوني الناجم عن إحراق الوقود الأحفوري وتسرّب الميثان والزراعة الحرارة بـ1,1 درجة مئوية حتى الآن فيما تزداد الانبعاثات مجدداً بعدما توقفت لمدة وجيزة على خلفية تدابير الإغلاق التي فرضها كوفيد، بحسب الوكالة الدولية للطاقة.

كما وضعت معاهدة 2015 حداً طموحاً بلغ 1,5 درجة مئوية، فيما افترض العديد من الجهات المشاركة في المحادثات بأنه سيبقى مجرّد هدف طموح وبالتالي سيكون من السهل تنحيته جانباً.

وكشف تقرير خاص للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ عام 2018 عن مستوى الدمار الذي قد يتسبّب فيه ارتفاع درجة حرارة الأرض بدرجتين مئويتين بالنسبة للبشرية والكوكب.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
دون موعد سابق.. توفير لقاح كورونا لطلاب وطالبات "ملكية ينبع"

دون موعد سابق.. توفير لقاح كورونا لطلاب وطالبات "ملكية ينبع"

عسير.. "النقل" تغلق تحويلة تَسببت في عدة حوادث ببحر أبو سكينة

عسير.. "النقل" تغلق تحويلة تَسببت في عدة حوادث ببحر أبو سكينة

البحرين تدين إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية صاروخاً باليستياً تجاه نجران

البحرين تدين إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية صاروخاً باليستياً تجاه نجران

الكويت تلغي الحجر على السعوديين وتسمح بالدخول بشرط واحد.. تعرّف عليه

الكويت تلغي الحجر على السعوديين وتسمح بالدخول بشرط واحد.. تعرّف عليه