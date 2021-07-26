أخبار عاجلة

غضب شعبي بلبنان.. و"احتياطي العملات" وصل إلى "خط أحمر" -
عون: مسار تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة سالك -
دون موعد سابق.. توفير لقاح كورونا لطلاب وطالبات "ملكية ينبع" -
عسير.. "النقل" تغلق تحويلة تَسببت في عدة حوادث ببحر أبو سكينة -
البحرين تدين إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية صاروخاً باليستياً تجاه نجران -
لدفع الأعمال وتذليل المعوقات.. محافظ القليوبية يتابع مشروعات بطوخ وشبرا الخيمة -
وزير الرى ومحافظ بورسعيد يتفقدان محطة معالجة مياة مصرف بحر البقر بشرق بورسعيد -
مايا دياب تستغيث بمصر ودول الجوار لمساعدة لبنان بعد انفجار عكار -
للمساعدة على إقامة مشروعات صغيرة.. «جامع» تدعو الشباب لزيارة فروع جهاز تنمية المشروعات بالمحافظات -
الأرصاد تعلن بشرى سارة للمواطنين: «موجة الحرارة انكسرت» (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. فيديو
  4. فيديو اليوم السابع

الممثلة مروة محمد كومبارس عائلة الحاج متولي هتغادر دار المشردين ولا لأ؟

Print
مواضيع متعلقة
مقتل 22 وإصابة 79 في انفجار خزان محروقات بعكار اللبنانية

مقتل 22 وإصابة 79 في انفجار خزان محروقات بعكار اللبنانية

ماذا يحدث في أفغانستان؟.. الداخلية الأفغانية تعلن: طالبان تبدأ في اقتحام كابول

ماذا يحدث في أفغانستان؟.. الداخلية الأفغانية تعلن: طالبان تبدأ في اقتحام كابول

رسائل الرئيس السيسى الإنسانية للمصريين برنامج الإصلاح الإقتصادى لم ينجح إلا بكم

رسائل الرئيس السيسى الإنسانية للمصريين برنامج الإصلاح الإقتصادى لم ينجح إلا بكم

كيف تحجز شقة بنظام التمويل العقاري خلال دقائق

كيف تحجز شقة بنظام التمويل العقاري خلال دقائق