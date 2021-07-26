حالة الطقس .. ارتفاع تدريجي في درجة الحرارة هذا الأسبوع

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تفاصيل حالة الطقس اليوم

تشير توقعات هيئة الأرصاد الجوية إلى أن الطقس اليوم حار رطب نهارًا في القاهرة وشمال الصعيد وأيضًا الوجه البحري، في السواحل الشمالية يكون مائل للحرارة رطبا، ويستمر شديد الحرارة في جنوب الصعيد وجنوب سيناء، وفي الليل يكون معتدل الحرارة رطب في أنحاء مصر.

تكون الرياح نشطة على السواحل الغربية اليوم، وارتفاع الموج في البحر المتوسط يتراوح بين متر ونصف ومترين وربع، واتجاه الرياح شمالي غربي، والبحر الأحمر معتدل والموج يرتفع من مترين إلى مترين وربع.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين

تتوقع هيئة الأرصاد أن تكون درجة الحرارة في القاهرة اليوم 35-26، كما تتوقع درجة الحرارة في الإسكندرية اليوم 31- 25 درجة.

وتكون درجات الحرارة المتوقعة كما يلي: بلطيم 32-24، الإسماعيلية 33-23، دمياط 31-24، الزقازيق 35-25، دمنهور 32-25، المنصورة 34-25، السويس 34-24، شبين الكوم 35-26، سيوة 36-24، السلوم 30-25، رفح 31-24، بورسعيد 31-24، طنطا 33-25 درجة.

وتكون درجة الحرارة المتوقعة في حلايب 33-28، شرم الشيخ 37-28، بني سويف 36-25، سوهاج 37-26، أسوان 40-28، أبوسمبل 41-30، الطور 39-26، شلاتين 37-27، الفيوم 35-24، المنيا 36-25، الغردقة 37-28، العريش 32-25، أسيوط 40-26، إدفو 40-29، الأقصر 39-27، قنا 38-26 درجة.

حالة الطقس غدًا الثلاثاء

تواصل درجات الحرارة الثلاثاء الارتفاع عن طقس اليوم، وتكون العظمي في القاهرة والوجه البحري 36 و38 للمحسوسة، السواحل الشمالية 32 عظمي و35 محسوسة، جنوب سيناء 39 عظمي و42 محسوسة، شمال الصعيد 38 عظمي و40 محسوسة، وجنوب الصعيد 41 عظمي و42 محسوسة.

توقعات حالة البحر وتفاصيل أحوال الطقس خلال أسبوع

تتوقع الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبري والوجه البحري وجنوب البلاد وجنوب سيناء وحار رطب على السواحل الشمالية اعتبارًا من الثلاثاء ويكون ليلاً معتدل رطب على جميع أنحاء الجمعورية.

تتكون الشبورة المائية في الصباح على الطرق السريعة والزراعية القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلي القاهرة والسواحل الشمالية والوجه البحري.

تنشط الرياح على القاهرة الكبري وجنوب سيناء والسواحل الشمالية وجنوب البلاد بشكل متقطع بيما يقلل الاحساس بالرطوبة، ويزيد التعرض المباشر لأشعة الشمس من الاحساس بارتفاع درجات الحرارة.

تكون درجات الحرارة المتوقعة في القاهرة والوجه البحري ثابتة عند 38 للعظمي و40 للمحسوسة من الأربعاء وحتى السبت، كما تكون العظمي في السواحل الشمالية 33 والمحسوسة 36 درجة خلال تلك الفترة، وكذلك الأمر في جنوب سيناء تكون العظمي 39 والمحسوسة 42، وتكون العظمي في شمال الصعيد من الأربعاء إلى السبت 39 درجة والمحسوسة 41 درجة، ونفس الأمر في جنوب الصعيد العظمي تكون 42 والمحسوسة 43 درجة من الأربعاء وحتى السبت.

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