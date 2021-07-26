أخبار عاجلة

غضب شعبي بلبنان.. و"احتياطي العملات" وصل إلى "خط أحمر" -
عون: مسار تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة سالك -
دون موعد سابق.. توفير لقاح كورونا لطلاب وطالبات "ملكية ينبع" -
عسير.. "النقل" تغلق تحويلة تَسببت في عدة حوادث ببحر أبو سكينة -
البحرين تدين إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية صاروخاً باليستياً تجاه نجران -
لدفع الأعمال وتذليل المعوقات.. محافظ القليوبية يتابع مشروعات بطوخ وشبرا الخيمة -
وزير الرى ومحافظ بورسعيد يتفقدان محطة معالجة مياة مصرف بحر البقر بشرق بورسعيد -
مايا دياب تستغيث بمصر ودول الجوار لمساعدة لبنان بعد انفجار عكار -
للمساعدة على إقامة مشروعات صغيرة.. «جامع» تدعو الشباب لزيارة فروع جهاز تنمية المشروعات بالمحافظات -
الأرصاد تعلن بشرى سارة للمواطنين: «موجة الحرارة انكسرت» (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

حالة الطقس .. ارتفاع تدريجي في درجة الحرارة هذا الأسبوع

Print
حالة الطقس .. ارتفاع تدريجي في درجة الحرارة هذا الأسبوع حالة الطقس .. ارتفاع تدريجي في درجة الحرارة هذا الأسبوع

اشترك لتصلك أهم الأخبار


تفاصيل حالة الطقس اليوم

تشير توقعات هيئة الأرصاد الجوية إلى أن الطقس اليوم حار رطب نهارًا في القاهرة وشمال الصعيد وأيضًا الوجه البحري، في السواحل الشمالية يكون مائل للحرارة رطبا، ويستمر شديد الحرارة في جنوب الصعيد وجنوب سيناء، وفي الليل يكون معتدل الحرارة رطب في أنحاء .

تكون الرياح نشطة على السواحل الغربية اليوم، وارتفاع الموج في البحر المتوسط يتراوح بين متر ونصف ومترين وربع، واتجاه الرياح شمالي غربي، والبحر الأحمر معتدل والموج يرتفع من مترين إلى مترين وربع.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين

تتوقع هيئة الأرصاد أن تكون درجة الحرارة في القاهرة اليوم 35-26، كما تتوقع درجة الحرارة في الإسكندرية اليوم 31- 25 درجة.

وتكون درجات الحرارة المتوقعة كما يلي: بلطيم 32-24، الإسماعيلية 33-23، دمياط 31-24، الزقازيق 35-25، دمنهور 32-25، المنصورة 34-25، السويس 34-24، شبين الكوم 35-26، سيوة 36-24، السلوم 30-25، رفح 31-24، بورسعيد 31-24، طنطا 33-25 درجة.

وتكون درجة الحرارة المتوقعة في حلايب 33-28، شرم الشيخ 37-28، بني سويف 36-25، سوهاج 37-26، أسوان 40-28، أبوسمبل 41-30، الطور 39-26، شلاتين 37-27، الفيوم 35-24، المنيا 36-25، الغردقة 37-28، العريش 32-25، أسيوط 40-26، إدفو 40-29، الأقصر 39-27، قنا 38-26 درجة.

حالة الطقس غدًا الثلاثاء

تواصل درجات الحرارة الثلاثاء الارتفاع عن طقس اليوم، وتكون العظمي في القاهرة والوجه البحري 36 و38 للمحسوسة، السواحل الشمالية 32 عظمي و35 محسوسة، جنوب سيناء 39 عظمي و42 محسوسة، شمال الصعيد 38 عظمي و40 محسوسة، وجنوب الصعيد 41 عظمي و42 محسوسة.

توقعات حالة البحر وتفاصيل أحوال الطقس خلال أسبوع

تتوقع الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبري والوجه البحري وجنوب البلاد وجنوب سيناء وحار رطب على السواحل الشمالية اعتبارًا من الثلاثاء ويكون ليلاً معتدل رطب على جميع أنحاء الجمعورية.

تتكون الشبورة المائية في الصباح على الطرق السريعة والزراعية القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلي القاهرة والسواحل الشمالية والوجه البحري.

تنشط الرياح على القاهرة الكبري وجنوب سيناء والسواحل الشمالية وجنوب البلاد بشكل متقطع بيما يقلل الاحساس بالرطوبة، ويزيد التعرض المباشر لأشعة الشمس من الاحساس بارتفاع درجات الحرارة.

تكون درجات الحرارة المتوقعة في القاهرة والوجه البحري ثابتة عند 38 للعظمي و40 للمحسوسة من الأربعاء وحتى السبت، كما تكون العظمي في السواحل الشمالية 33 والمحسوسة 36 درجة خلال تلك الفترة، وكذلك الأمر في جنوب سيناء تكون العظمي 39 والمحسوسة 42، وتكون العظمي في شمال الصعيد من الأربعاء إلى السبت 39 درجة والمحسوسة 41 درجة، ونفس الأمر في جنوب الصعيد العظمي تكون 42 والمحسوسة 43 درجة من الأربعاء وحتى السبت.

توقعات حالة البحر المتوسط خلال 3 أيام
توقعات حالة البحر الأحمر خلال 3 أيام

حالة الطقس في 6 أيام
اقرأ أيضًا:

حالة الطقس أمس

حالة الطقس السبت

حالة الطقس الجمعة

حالة الطقس الخميس

حالة الطقس الأربعاء

حالة الطقس الثلاثاء

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
وزير الرى ومحافظ بورسعيد يتفقدان محطة معالجة مياة مصرف بحر البقر بشرق بورسعيد

وزير الرى ومحافظ بورسعيد يتفقدان محطة معالجة مياة مصرف بحر البقر بشرق بورسعيد

مايا دياب تستغيث بمصر ودول الجوار لمساعدة لبنان بعد انفجار عكار

مايا دياب تستغيث بمصر ودول الجوار لمساعدة لبنان بعد انفجار عكار

أول تحرك برلماني لمحاسبة المتورطين في إدارة بعثة مصر في أولمبياد طوكيو

أول تحرك برلماني لمحاسبة المتورطين في إدارة بعثة مصر في أولمبياد طوكيو

وزير الإسكان: تنفيذ 6720 وحدة سكنية بمشروع «سكن لكل المصريين» بمدينة أسوان الجديدة

وزير الإسكان: تنفيذ 6720 وحدة سكنية بمشروع «سكن لكل المصريين» بمدينة أسوان الجديدة