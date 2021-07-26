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تواصل فتح معبر رفح البري في شمال سيناء

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مصر تواصل فتح معبر رفح البري في شمال سيناء تواصل فتح معبر رفح البري في شمال سيناء

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تواصل السلطات المصرية، اليوم الاثنين، فتح معبر رفح البرى بشمال سيناء استثنائيًا لعبور العالقين من الجانبين واستقبال الجرحى والمصابين الفلسطينيين وإدخال المساعدات المتنوعة ومواد إعادة الإعمار إلى قطاع غزة.

وأكد مصدر مسؤول بالمعبر، على استمرار تواجد الأطقم الإدارية والطبية بالمعبر لتيسير إجراءات استقبال الجرحى والمصابين الفلسطينيين وعبور العالقين والحالات الإنسانية بين الجانبين، وإدخال المساعدات والمعدات ومواد إعادة الإعمار إلى قطاع غزة.

يذكر أنه تم تشغيل المعبر استثنائيًا، اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 16 مايو الماضي، لاستقبال الجرحى والمصابين والحالات الإنسانية وإدخال المساعدات المتنوعة إلى قطاع غزة.

المصرى اليوم

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