أخبار عاجلة

أبوالغيط يعزي لبنان في فاجعة انفجار عكار -
دلتا كورونا يضرب دولة عربية مجاورة -
رويترز: الولايات المتحدة بدأت إخلاء سفارتها في كابول -
خاص| لقطات أخرى.. إضرام النار بممتلكات صاحب خزان الوقود ببلدة التليل في عكار شمال لبنان -
قبل تنسيق الثانوية العامة .. هذه التخصصات مطلوبة في سوق العمل -
أخر إحصائيات كورونا .. 4 ملايين و367 ألف وفاة و207 ملايين و542 ألف إصابة -
أول تحرك برلماني لمحاسبة المتورطين في إدارة بعثة مصر في أولمبياد طوكيو -
ختام بطولة الجمهورية لـ «ستريت وورك أوت» في مركز شباب الجزيرة -
إيران تسجل رقمًا قياسيًا في إصابات ووفيات كورونا -
وزير الإسكان: تنفيذ 6720 وحدة سكنية بمشروع «سكن لكل المصريين» بمدينة أسوان الجديدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

طقس شديد الحرارة يسود شمال سيناء

Print
طقس شديد الحرارة يسود شمال سيناء طقس شديد الحرارة يسود شمال سيناء

اشترك لتصلك أهم الأخبار

يسود محافظة شمال سيناء، اليوم الاثنين ، طقس شديد الحرارة خلال ساعات النهار، ومعتدل الحرارة خلال ساعات الليل، بينما يسود مختلف مدن المحافظة نشاط ملحوظ للرياح الخفيفة والرطوبة.

وتراوحت درجات الحرارة في مدن محافظة شمال سيناء ما بين 20 وحتى 35 درجة، حيث سجلت العريش درجة حرارة ما بين 25 إلى 32 درجة، ورفح ما بين 24 إلى 31 درجة وفي مدينتي الحسنة ونخل بوسط سيناء ما بين 20 إلى 35 درجة.

وواصلت غرفة عمليات محافظة شمال سيناء متابعة الظروف الجوية بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية في مجالس المدن والمديريات المعنية بناء على توجيهات الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، حيث أكدت الغرفة على استقرار الاحوال الجوية وعدم تلقي أي إخطارات أو شكاوى بخصوص الظروف الجوية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
لدفع الأعمال وتذليل المعوقات.. محافظ القليوبية يتابع مشروعات بطوخ وشبرا الخيمة

لدفع الأعمال وتذليل المعوقات.. محافظ القليوبية يتابع مشروعات بطوخ وشبرا الخيمة

وزير الرى ومحافظ بورسعيد يتفقدان محطة معالجة مياة مصرف بحر البقر بشرق بورسعيد

وزير الرى ومحافظ بورسعيد يتفقدان محطة معالجة مياة مصرف بحر البقر بشرق بورسعيد

مايا دياب تستغيث بمصر ودول الجوار لمساعدة لبنان بعد انفجار عكار

مايا دياب تستغيث بمصر ودول الجوار لمساعدة لبنان بعد انفجار عكار

للمساعدة على إقامة مشروعات صغيرة.. «جامع» تدعو الشباب لزيارة فروع جهاز تنمية المشروعات بالمحافظات

للمساعدة على إقامة مشروعات صغيرة.. «جامع» تدعو الشباب لزيارة فروع جهاز تنمية المشروعات بالمحافظات