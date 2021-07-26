رفع 8058 طن مخلفات من أحياء الجيزة

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت محافظة الجيزة بالتعاون مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل بحملات لرفـع كفـاءة النظـافـة والحدائق بنطاق أحياء الجيزة، وهي حـي شمال الجيزة، الدقي، العمرانية، الطالبية، جنوب الجيزة وتمكنت من رفع رفع 8058 طن مخلفات.

وتم تنظيف وتجريد شارع المطار، وشارع الوحدة بنطاق حي شمال الجيزة وشوارع المساحة، عامر من المساحة، عكاشة من المساحة حي الدقي بالاضافه إلى صيانة المسطحات الخضراء بالجزيرة الوسطى بشارع خاتم المرسلين بنطاق حي العمرانية.

كما تم تنفيذ حملة نظافة بشارع محمد أنور السادات ( ترسا سابقاً ) بنطاق حي الطالبية.

واستكمال اعمال تجميل حديقة نزلة كوبري فيصل بشارع السودان تمهيداً لزراعتها بنطاق حي جنوب الجيزة.