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أولمبياد طوكيو 2020.. علاء أبو القاسم يتأهل لدور الـ16 بمنافسات سلاح الشيش.. ومحمد حسن يودع المسابقة

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أولمبياد طوكيو 2020.. علاء أبو القاسم يتأهل لدور الـ16 بمنافسات سلاح الشيش.. ومحمد حسن يودع المسابقة أولمبياد طوكيو 2020.. علاء أبو القاسم يتأهل لدور الـ16 بمنافسات سلاح الشيش.. ومحمد حسن يودع المسابقة

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نجح المصري علاء أبو القاسم في التأهل لدور الـ16 بمنافسات السلاح "شيش فردي" بأولمبياد طوكيو في اليابان.

ونجح صاحب فضية أولمبياد لندن في الفوز فجر اليوم /الاثنين/ بدور الـ32 على الألماني بنجامين كليبرينك بنتيجة 15-11، لينجح النجم المصري في التأهل لدور الـ16.

ويواجه أبو القاسم في دور الستة عشر الروسي فلاديسلاف مينيلكوف والذي نجح في مفاجأة من العيار الثقيل في الإطاحة بالمصنف الأول على العالم الأمريكي جيريك مينهارت بنتيجة 15-11.

وفي نفس المسابقة، ودع المصري محمد حسن المنافسات من دور الـ32 بعد الخسارة من الإيطالي دانييل جاروزو بنتيجة 15-6.

المصرى اليوم

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