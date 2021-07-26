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أولمبياد طوكيو 2020.. محيلبة يكسر ٢٤ طبقا من أصل ٢٥ في الجولة الرابعة من رماية «الاسكيت»

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أولمبياد طوكيو 2020.. محيلبة يكسر ٢٤ طبقا من أصل ٢٥ في الجولة الرابعة من رماية «الاسكيت» أولمبياد طوكيو 2020.. محيلبة يكسر ٢٤ طبقا من أصل ٢٥ في الجولة الرابعة من رماية «الاسكيت»

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كسر بطل الرماية المصري عزمي محيلبة، ٢٤ طبقا من أصل ٢٥، ضمن منافسات الجولة الرابعة وقبل الأخيرة من مسابقة «الاسكيت» بدورة الألعاب الأولمبية «طوكيو ٢٠٢٠».

وأقيمت فجر اليوم الإثنين، منافسات الجولة الرابعة من مسابقة «الاسكيت» للرماية، حيث تمكن عزمي محيلبة من كسر ٢٤ طبقا من أصل ٢٥، ليصل رصيده الإجمالي إلى ٩٧ طبقا من أصل ١٠٠.

وكان عزمي محيلبة قد خاض أمس الأحد، ثلاث جولات في مسابقة رماية «الاسكيت»، حيث حقق العلامة الكاملة في الجولة الأولى، بعدما نجح في كسر ٢٥ طبقا من أصل ٢٥.. وفي الجولة الثانية، تمكن عزمي محيلبة من كسر ٢٤ طبقا من أصل ٢٥، وحقق نفس الرقم في الجولة الثالثة.

وفي الجولة الرابعة اليوم، كسر محيلبة ٢٤ طبقا أيضا، ليصبح رصيده الإجمالي ٩٧ من أصل ١٠٠ طبق في الجولات الأربع، وذلك قبل انطلاق الجولة الخامسة والأخيرة في وقت لاحق اليوم، حيث يتأهل للنهائي أصحاب المراكز الستة الأولى.

المصرى اليوم

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