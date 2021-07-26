محافظ الجيزة: إحلال وتجديد خط مياه بشارع النيل السياحي بتكلفة 4.5 مليون جنيه

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أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة انتهاء شركة مياه الشرب والصرف الصحي من إحلال وتجديد خط مياه الشرب قطر ٦٠٠ مم بشارع النيل السياحي بمحيط السفارة السعودية بالجيزة وذلك لتحسين جودة المياه المقدمة للمواطنين وتحسبن ضغوطات المياه في ذلك القطاع الحيوي.

وأكد أن خط المياه القديم خط صلب متهالك وتم إحلاله بخط مياه جديد قطر ٦٠٠ مم من مادة الزهر المرن بطول ٥٥٠ متر وبتكلفه ٤.٥ مليون جنيه مما يحقق تقليل نسبة الفاقد من المياه ،واستدامة خدمة مياه الشرب بتلك المنطقة.

ومن جانبه أوضح المهندس منصور بدوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة انه جاري العمل على إحلال وتجديد خطوط المياه القديمة المتهالكة وفقاً لخطة الإحلال والتجديد التي تم أعدادها مشيراً إلى حرص الشركة على تحسين كفاءة خدمات مياه الشرب لضمان وصول المياه بكميات مناسبة وبجودة مميزة لكافة مواطني محافظة الجيزة.