أخبار عاجلة

خاص| لقطات أخرى.. إضرام النار بممتلكات صاحب خزان الوقود ببلدة التليل في عكار شمال لبنان -
قبل تنسيق الثانوية العامة .. هذه التخصصات مطلوبة في سوق العمل -
أخر إحصائيات كورونا .. 4 ملايين و367 ألف وفاة و207 ملايين و542 ألف إصابة -
أول تحرك برلماني لمحاسبة المتورطين في إدارة بعثة مصر في أولمبياد طوكيو -
ختام بطولة الجمهورية لـ «ستريت وورك أوت» في مركز شباب الجزيرة -
إيران تسجل رقمًا قياسيًا في إصابات ووفيات كورونا -
وزير الإسكان: تنفيذ 6720 وحدة سكنية بمشروع «سكن لكل المصريين» بمدينة أسوان الجديدة -
طلاب النقل يختتمون امتحانات الدور الثاني بـ«أزهر المنيا» -
حمو بيكا عن إلغاء حفلة في ليبيا: «تحريض.. وليبيا دي أرض الحرب سيطرة شرق وغرب» -
تراجع إيرادات «موسي» في رابع ليالي عرضه واكتفاءه بـ 708 ألف جنيه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

محافظ الجيزة: إحلال وتجديد خط مياه بشارع النيل السياحي بتكلفة 4.5 مليون جنيه

Print
محافظ الجيزة: إحلال وتجديد خط مياه بشارع النيل السياحي بتكلفة 4.5 مليون جنيه محافظ الجيزة: إحلال وتجديد خط مياه بشارع النيل السياحي بتكلفة 4.5 مليون جنيه

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة انتهاء شركة مياه الشرب والصرف الصحي من إحلال وتجديد خط مياه الشرب قطر ٦٠٠ مم بشارع النيل السياحي بمحيط السفارة بالجيزة وذلك لتحسين جودة المياه المقدمة للمواطنين وتحسبن ضغوطات المياه في ذلك القطاع الحيوي.

وأكد أن خط المياه القديم خط صلب متهالك وتم إحلاله بخط مياه جديد قطر ٦٠٠ مم من مادة الزهر المرن بطول ٥٥٠ متر وبتكلفه ٤.٥ مليون جنيه مما يحقق تقليل نسبة الفاقد من المياه ،واستدامة خدمة مياه الشرب بتلك المنطقة.

ومن جانبه أوضح المهندس منصور بدوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة انه جاري العمل على إحلال وتجديد خطوط المياه القديمة المتهالكة وفقاً لخطة الإحلال والتجديد التي تم أعدادها مشيراً إلى حرص الشركة على تحسين كفاءة خدمات مياه الشرب لضمان وصول المياه بكميات مناسبة وبجودة مميزة لكافة مواطني محافظة الجيزة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
اختتام مؤتمر التخطيط النهائي لتمرين "نسيم البحر 13" بين القوات السعودية والباكستانية

اختتام مؤتمر التخطيط النهائي لتمرين "نسيم البحر 13" بين القوات السعودية والباكستانية

اختتام مؤتمر التخطيط النهائي لتمرين "نسيم البحر 13" بين القوات السعودية والباكستانية

اختتام مؤتمر التخطيط النهائي لتمرين "نسيم البحر 13" بين القوات السعودية والباكستانية

قرار جديد من السعودية بشأن تأشيرات الزيارة.. تعرف عليه

قرار جديد من السعودية بشأن تأشيرات الزيارة.. تعرف عليه

السعودية تسجل 609 حالة إصابة و11 وفاة جديدة بفيروس كورونا

السعودية تسجل 609 حالة إصابة و11 وفاة جديدة بفيروس كورونا