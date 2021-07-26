أنشطة ثقافية وفنية احتفالا بثورة 23 يوليو بثقافة الجيزة

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في إطار حرص د. إيناس عبدالدايم وزير الثقافة على استمرار نشر الوعى الثقافى بين كل فئات المجتمع، نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، بفرع ثقافة الجيزة بإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة الفنان جلال عثمان عدد من الأنشطة الفنية والثقافية أونلاين حيث نشرت الصفحة الرسمية فيديو بعنوان «ثورة ٢٣ يوليو» قدمته ولاء زرزور بمكتبة السلام، ناقشت خلاله دور الشعب والجيش في بناء دولة تقوم على العدالة والكرامة، بالإضافة إلى عرض فني لفراشات الباليه بقصر ثقافة الجيزة، بجانب قصيدة شعرية بعنوان «روايح العيد» للشاعر على نافع لنادي أدب بيت ثقافة الباويطى، وكذلك عرض فيديو عن «الأعياد عند القدماء المصريين» أعدته رانيا حسين، تلاه مقال بعنوان «خير يوم طلعت عليه الشمس يوم عرفة» كتبته هناء محمد، وأخر بعنوان«إمرأة من القاهرة بعيون فنان غربي» كتبته د. نهى نبيل، الذي يتناول طرحا فنيا لنظرة المستشرقين للمرأة الشرقية والصورة الاسطورية التي رسموها في مخيلتهم عنها.

ضمن مبادرة «نقرأ لنرتقي» نشرت الصفحة الرسمية فيديو لمناقشة كتاب بعنوان «فن النحت.. في مصر القديمة وبلاد ما بين النهرين» تأليف صبحي الشارونى، قدمه محمد البري بمكتبة الهلال الأحمر، وكذلك فيديو لمناقشة كتاب «علم النبات في القرآن الكريم» تأليف د. السيد عبدالستار، قدمته مروة تيمور بمكتبة الطالبات، بالإضافة إلى فيديو مناقشة كتاب «فارس المهرة.. طلقات اللحظات الأخيرة» تأليف د. سيد الإمام، كما تم عرض فيديو القاء شعري لقصيدة بعنوان«حبيبتي من ضفايرها طل القمر» للشاعر سيد حجاب، إعداد وإلقاء يارازرزور، مع فيديو دار حول أميرة القلوب، «الأميرة ديانا» تقديم رانيا حسين، إلى جانب نشر مجموعة من اللوحات الفنية لمواهب الصفحة، وفيديو تعليم رسم الطبيعة الصامتة، نفذه صفوت عزالدين.