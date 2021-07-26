أنشطة ثقافية وفنية بثقافة الأقصر

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فى ضوء سياسة وزارة الثقافة برئاسة د. إيناس عبد الدايم التي تهدف إلى نشر الثقافة وتنمية الوعى، نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الاقصر بإقليم جنوب الصعيد الثقافى برئاسة محمد إدريس، حيث عقد قصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان "مكونات الحاسب الآلي أساسيات ومنافذ" حاضرها محمود أحمد مدرب نادي التكنولوجيا والمعلومات، كما عقد القصر محاضرة ضمن سلسلة برنامج اتوكاد بعنوان "شرح برنامج الهندسي اتوكاد Autocad شاشة البرنامج ومحتوياتها الشريط الرئيسي" ألقاها د. وائل أبو المجد.

أقام قصر ثقافة حوض الرمال عرض مسرح عرائس للأطفال تناول قصة سيدنا إبراهيم وأبنه إسماعيل عليهم السلام وذبح الأضحية، أداء احلام يوسف، كما عقدت مكتبة الكيمان الثقافية محاضرة بعنوان "أهم مكتسبات ثورة ٢٣يوليو" تحدث السيد محمد عن "الضباط الأحرار"، وأهدافها أهم مكتسباتها، بينما نفذ قصر ثقافة حاجر العديسات ورشة فنون تشكيلية رسم حر لمظاهر عيد الأضحى لرواد القصر نفذتها دينا عبد الله.

نفذت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحري الثقافية ورشة فنون تشكيلية رسم حر بأستخدام القلم الرصاص مع أحمد إبراهيم، كما عقدت المكتبة محاضرة بعنوان "دور الثقافة في التنمية" تحدث بهلول مصطفى عن دور الثقافة في تنمية الشعوب والأمم، وبث روح التسامح وتنمية الشعور بالوطنية، ودور المؤسسات الثقافية في نشر وعي الفكري وأهمية الحوار وتقبل الآخر، كما عقدت مكتبة الطفل والشباب بالحلة الثقافية محاضرة بعنوان "ثورة ٢٣يوليو" تناول أحمد عمران أسباب قيام الثورة ومبادئها وأهم إنجازاتها.