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نائب محافظ الجيزة يتفقد مشروعات الرصف في البدرشين (صور)

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تفقد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن أعمال المرحلة الأولي لتطوير ورصف طريق ميت رهينة بطول١.٥ كم بداية من طريق المريوطية حتي متحف ميت رهينة.

كما تفقد طريق سقارة السياحي بنطاق مركز ومدينة البدرشين لإيجاد السيولة المرورية بنطاق المدينة.

ووجه نائب المحافظ بدفع أعمال الرصف والتطوير وسرعة الانتهاء من الأعمال في أقرب وقت ممكن.

وشدد على أهمية أنجاز أعمال الرصف وفقا لمعايير الجودة ومراعاة المواصفات والأشتراطات الفنية في عمليات الرصف.

المصرى اليوم

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