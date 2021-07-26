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الجيزة: إزالة أكشاك مخالفة أسفل كوبري المنيب وتعديات بأحياء العمرانية وشمال والبدرشين

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الجيزة: إزالة أكشاك مخالفة أسفل كوبري المنيب وتعديات بأحياء العمرانية وشمال والبدرشين الجيزة: إزالة أكشاك مخالفة أسفل كوبري المنيب وتعديات بأحياء العمرانية وشمال والبدرشين

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واصلت محافظة الجيزة شن حملاتها لإزالة المخالفات والتعديات حيث قام حي جنوب الجيزة بإزالة أكشاك مقامة بالمخالفة ومتعدية على الطريق العام أسفل كوبرى والى المنيب.

كما قام حي العمرانية بإزالة التعديات بشارع الدكتور فؤاد سعيد استجابه لمطالب المواطنين وتمهيد وتجريد الطريق.

كما واصل حي شمال الجيزة حملاته على المقاهي والتي أسفرت عن ضبط ٢٠ شيشة ورفع حالات الاشغال بمقاهي بنطاق المنيرة الشرقية والغربية ورفع الباعه الجائلين بشارع المطار

كما قام مركز البدرشين برفع التعديات والباعة الجائلين بشوارع بورسعيد والنيل السعيد وطريق ميت رهينة السياحي.

المصرى اليوم

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