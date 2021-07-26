الجيش التونسي يمنع راشد الغنوشي من دخول مبنى البرلمان

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منع الجيش التونسي زعيم حركة النهضة، راشد الغنوشي، من دخول مبنى البرلمان، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

ووصل رئيس البرلمان التونسي، راشد الغنوشي، ونائبه الأول وعدد من النواب إلى مقر البرلمان، صباح الاثنين.

من جانبها، أبلغت قوات الجيش الموجودة بمقر البرلمان التونسي النواب بإغلاقه وفق تعليمات رئاسية.

فيما استنكر رئيس البرلمان التونسي منع قوات الجيش عددا من النواب من دخول البرلمان.

وطالب الغنوشي في وقت سابق التونسيين بالنزول إلى الشارع للاعتراض على قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد الأخيرة.

وقال الغنوشي: «أدعو الشعب التونسي للخروج إلى الشارع كما خرج من قبل عند انطلاق شرارة ثورته من أجل إعادة الأمور إلى نصابها».

وأضاف: «نحن إزاء محاولة انقلابية تتغطى بالدستور والدستور منها براء (..) نصوص الدستور ليس فيها ما يسمح للرئيس الحالي بما قام به»، على حد قوله.

وقال الغنوشي، في ساعة مبكرة من صباح الاثنين، إن على الناس «النزول إلى الشوارع مثلما حصل في 14 يناير 2011 لإعادة الأمور إلى نصابها».

وأضاف الغنوشي: «أعتبر أن مجلس الشعب قائم، وسنعقد جلسة لمكتبي، وأن جميع مؤسسات الدولة قائمة، وأن أي إعلان يخالف ذلك، باطل».

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قرر تجميد جميع سلطات مجلس النواب ورفع الحصانة عن كل أعضاء البرلمان، كما أعفى رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه.

في السياق نفسه طوق الجيش التونسي مبنى البرلمان ومقر الإذاعة والتلفزيون، ووزارة الداخلية التونسية، اليوم الأثنين، كما صدرت تعليمات بعدم مغادرة أي سياسي للبلاد، بحسب ما ذكرت قناة العربية.

في المقابل، أظهرت المقاطع المنتشرة استقبال التونسيين المتواجدين في الشوارع جنود الجيش بالهتافات والزغاريد.