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يرد على تصريحات سيد عبد الحفيظ

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الزمالك يرد على تصريحات سيد عبد الحفيظ يرد على تصريحات سيد عبد الحفيظ

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أكد حسين السيد، عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادي ، أن فريقه لن يحصل على راحة إضافية بعد مواجهة غزل المحلة باستاد الإسكندرية، يوم 3 أغسطس المقبل، بالدوري الممتاز.

وقال الإعلامي هاني حتحوت، في برنامجه على قناة «صدى البلد»، نقلًا عن حسين السيد، إن الزمالك لم يطلب تأجيل مباراة غزل المحلة التي كان مقررًا لها 5 يوليو الماضي، إلا أن القاهرة هو من رفض استضافة المباراة لوجود إصلاحات .

وأضاف «حتحوت» أن عضو لجنة إدارة الزمالك قال: «ما لم يعلمه الكثير أن ستاد القاهرة يتم إصلاحه حاليًا ولسنا معترضين على مواجهة المحلة بالقاهرة.. واتحاد الكرة أُجبر على نقل مباراة الزمالك والمحلة للإسكندرية لوجود إصلاحات باستاد القاهرة».

واختتم تصريحاته نقلا عن «السيد»: «ليس الزمالك من تتم مجاملته بتعديل ملاعب ومواعيد مبارياته والجميع يعلم من يتم مجاملته، الزمالك على استعداد على مواجهة غزل المحلة بالقاهرة حال إبلاغه بإصلاح الملعب».

كان سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بنادي الأهلي، قال في تصريحات صحفية: «الزمالك طلب أن يخوض مباراته مع غزل المحلة في الإسكندرية نظرًا لأنه سيلعب مع الاتحاد السكندري بعدها في نفس المدينة، لماذا يوافق اتحاد الكرة على هذا المطلب الغريب؟!».

وأضاف: «الجونة سيلعب مع سموحة في الإسكندرية، وبعدها بثلاثة أيام سيقابلنا في الجونة، هل لو طلب الفريق أن يلعب مباراته معنا في إسكندرية سيوافق اتحاد الكرة مثلما وافق للزمالك؟! لو حدث وتقدم الجونة بهذا الطلب (محدش يفتح بوقه)».

وتابع: «هناك طلبات غريبة للغاية، مثل تأجيل مباراة الزمالك في بطولة الكأس، نحن نلعب في بطولة الدوري وخضنا مباريات كأس حتى دور الستة عشر، ما ذنب الأهلي أنه يلعب في بطولة إفريقيا التي توجنا بلقبها».

وأكمل: «اتحاد الكرة لم يساند الأهلي في مهمته الأفريقية، لم يتم تأجيل أي مباريات لنا دون وجه حق، نحن خضنا مباريات محلية في نفس الأسبوع الذي خضنا فيه المباراة النهائية لبطولة أفريقيا».

المصرى اليوم

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