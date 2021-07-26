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الكونغو.. شرطي يقتل طالبًا جامعيًا لعدم ارتدائه كمامة

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الكونغو.. شرطي يقتل طالبًا جامعيًا لعدم ارتدائه كمامة الكونغو.. شرطي يقتل طالبًا جامعيًا لعدم ارتدائه كمامة
شرطة كينشاسا تبحث عن الجاني الذي أطلق النار وهرب

الكونغو.. شرطي يقتل طالبًا جامعيًا لعدم ارتدائه كمامة

أقدم شرطي في جمهورية الكونغو الديمقراطية على قتل طالب لعدم ارتدائه كمامة أثناء تصويره مقطع في شوارع العاصمة كينشاسا، وفق اليوم.

وتفصيلاً، قال باسيان أوديا الذي كان حاضرًا خلال الحادث: "كان صديقنا أونوري شاما وهو طالب في كلية الآداب في جامعة كينشاسا، يصور مقطع فيديو كجزء من متطلبات الأعمال التطبيقية في التمثيل".

وأضاف: "طلب منه شرطي وضع كمامة أثناء التصوير. وعلى الرغم من تفسيراته (شاما) وبعد أن أراه الكمامة، غضب الشرطي الذي كان يتوقع أن يعرض عليه المال واتهمه بالمقاومة وأطلق عليه النار من مسافة قريبة".

وقال قائد شرطة كينشاسا الجنرال سيلفانو كاسونغو لوكالة "فرانس برس" إن "الشرطي المسؤول عن حادث إطلاق النار هرب وشرطة المدينة تبحث عنه".

وأشار إلى أن "الشرطة أوقفت شرطيين كانا حاضرين أثناء الحادث الذي حصل بسبب زميلهما غير المسؤول، وكذلك رئيس مركز شرطة محلي."

ووضع الكمامة أمر إلزامي في جمهورية الكونغو الديمقراطية، مع تغريم المخالفين 10 آلاف فرنك كونغولي (خمسة دولارات)

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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