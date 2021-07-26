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الحمل: 21/3 إلى 20/4
إذا لاحظت تراجعا فى مجال العمل لا بد أن تتعامل بهدوء وبساطة حتى لا يسود المكان توتر.
الثور : 21/4 إلى 20/5
سوف تجد أمورا كثيرة تشغلك وسوف تجد الطاقة المطلوبة لإنجازها، أصدقاؤك متاحون فى المساء.
الجوزاء: 21/5 إلى 20/6
ربما تشغلك أعمالك عن عمل شىء تحبه، ولذلك قد تحدث بعض التأجيلات، ولذلك عليك أن تبحث عمن يساعدك.
السرطان: 21/6 إلى 20/7
عليك أن تضع الأمور العملية فى مقدمة أجندتك، وتستطيع أن تتمتع بحياتك الاجتماعية بعد أن تنتهى من عملك.
الأسد: 21/7 إلى 20/8
تستطيع أن تعبر عن نفسك أفضل من الأيام السابقة، سواء تتكلم مع من تعرفهم أو من لا تعرفهم.
العذراء: 21/8 إلى 20/9
عليك أن تعتمد على من تثق فيهم، وإن كنت لا تعتمد هذا الأسلوب فى حياتك العادية.
الميزان : 21/9 إلى 20/10
طاقات اليوم تجعلك منشغلا جداً، وهناك كثير من الأمور يجب أن تنجز، وعليك أن تركز جيداً للانتهاء منها كما ينبغى.
العقرب: 21/10 إلى 20/11
السياسة البطيئة هى المعتمدة ولكن لا يجب أن تشعر بالاكتئاب، فالقمر منخفض وعليك أن تفكر أكثر فى اليومين القادمين.
القوس: 21/11 إلى 20/12
لابد أن تنجز عملا أو عملين اليوم وتعتمد السرعة فى الإنجاز، الصداقات الإنسانية مهمة بالنسبة لك.
الجدى: 21/12 إلى 20/1
على المستوى الاجتماعى هذه أفضل فترة من الشهر، وتستطيع أن تحقق مكاسب كثيرة إذا تفاعلت مع الثور والعذراء.
الدلو: 21/1 إلى 20/2
الطاقات إيجابية وإذا شعرت بأى تجديد فى أدائك فالسبب يكون منك بشكل شخصى، وتستطيع أن تحقق الكثير.
الحوت: 21/2 إلى 20/3
اليوم لن تعيش ولا لحظة من الملل، عطارد يدعم أداءك، وتظهر خفة ظلك، وعليك أن تكف عن الشعور بالحنين لأمور انتهت.