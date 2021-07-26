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القاهرة - " وكالة أخبار المرأة "

قالت الوكالة الكورية للتعاون الدولي، كويكا، إنها وقعت اتفاقيتين مع صندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة الأمم المتحدة للمرأة بشأن " برنامج بناء القدرات في مجال المساواة بين الجنسين في مصر" لتحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة.

وبناء على هذه الاتفاقية، ستقدم كويكا وصندوق الأمم المتحدة للسكان 4 ملايين دولار بحلول عام 2024 لمنع العنف ضد المرأة والاستجابة له في مصر بينما ستتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للمرأة حتى نفس العالم في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة المصرية باستخدام إثنين ونصف مليون دولار.

الجدير بالذكر أن المشروع هو أول مشروع إنمائي متعلق بالمرأة تنفذه الوكالة الكورية للتعاون الدولي في شمال أفريقيا بحيث ستساهم كويكا في حماية حقوق المرأة من خلال القضاء على العنف ضد المرأة.

بالإضافة إلى ذلك ستحث الشركات الخاصة على تغيير تصوراتها حتى تتمكن من توسيع الفرص للمرأة للمشاركة في الأنشطة الاقتصادية ودعم قدرة المرأة على العمل وبدء الأعمال التجارية. ومن المتوقع تنفيذ هذه الأعمال في المدن الكبرى مثل القاهرة والإسكندرية وغيرهما من المناطق المصرية المتخلفة.

وستنفذ الوكالة الكورية بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان مختلف الأنشطة لزيادة الوعي بالمساواة بين الجنسين لأصحاب المصلحة المختلفين بما في ذلك طلاب الجامعات والسكان المحليين والقادة الدينيين، وتعليم مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي لوكالات إنفاذ القانون المصرية، إنشاء منظمات للاستجابة لقضية الجنسين.

ومن أهم المشاريع المنفذة بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، إدخال سياسة المساواة بين الجنسين وتحسين الثقافة التنظيمية من قبل الشركات الخاصة في مصر، وأنشطة زيادة الوعي لتعزيز توظيف المرأة وغيرها.



