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علق الإعلامي عمرو أديب، المعروف بانتمائه لنادي الزمالك على الفوز القاتل الذي حققه الأهلي على حساب الإنتاج الحربي بثلاثة أهداف مقابل هدفين بمنافسات الدوري الممتاز.

وقال أديب في تصريحات تليفزيونية: «الشيطان وسوس لي أن الدوري غادر الأهلي حينما كان الفريق خاسراً أمام الإنتاج».

وأكمل: «ولكن كالعادة الأهلي عاد وسجل +90 وحقق الانتصار».

وواصل: «لو يتم توزيع الحظ على البشرية فالأهلي يمتلك 90% منه».

وأنهى تصريحاته رداً على حديث سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي والذي أكد على تعرض النادي الأحمر للظلم:«مسؤولين النادي بيقولوا الأهلي مظلوم، هو عمركم سمعتم عن إن الأهلي بيتظلم ؟».