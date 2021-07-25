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عمرو أديب يرد منفعلاً على سيد عبدالحفيظ : «الأهلي واخد 90% من حظ البشرية» ..

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عمرو أديب يرد منفعلاً على سيد عبدالحفيظ : «الأهلي واخد 90% من حظ البشرية» .. فيديو عمرو أديب يرد منفعلاً على سيد عبدالحفيظ : «الأهلي واخد 90% من حظ البشرية» ..

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علق الإعلامي عمرو أديب، المعروف بانتمائه لنادي على الفوز القاتل الذي حققه الأهلي على حساب الإنتاج الحربي بثلاثة أهداف مقابل هدفين بمنافسات الدوري الممتاز.

وقال أديب في تصريحات تليفزيونية: «الشيطان وسوس لي أن الدوري غادر الأهلي حينما كان الفريق خاسراً أمام الإنتاج».

وأكمل: «ولكن كالعادة الأهلي عاد وسجل +90 وحقق الانتصار».

وواصل: «لو يتم توزيع الحظ على البشرية فالأهلي يمتلك 90% منه».

وأنهى تصريحاته رداً على حديث سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي والذي أكد على تعرض النادي الأحمر للظلم:«مسؤولين النادي بيقولوا الأهلي مظلوم، هو عمركم سمعتم عن إن الأهلي بيتظلم ؟».

المصرى اليوم

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