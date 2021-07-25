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وجه الإعلامي أحمد موسى التهنئة لتونس والشعب التونسي بعدما حصل السباح التونسي أحمد الحفناوي العرب على أول ميدالية ذهبية، والتونسي محمد الجندوبي الميدالية الفضية في التايكوندو.

وأضاف «موسى» خلال برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، الأحد، أن «علم تونس كان مثار سعادة وجاءت صرخة الحفناوي فرحا برفع علم بلده لتؤكد قيمة القتال لرفع اسم بلده على عكس لاعبي مصر نفتقد الروح العالية لتمثيل مصر في المحافل الدولية».

وتابع: «منتخب مصر فرط اليوم في فوز أمام الأرجنتين مش عارفين نجيب جول، ومافيش روح، وكان ممكن نخلص الشوط الأول بثلاثية ومنتخب الأرجنتين ضعيف ولكن هجوم مصر كان مكسح».

وأوضح ان الأمل الوحيد لمنتخب مصر الفوز على أستراليا وخسارة الأرجنتين من إسبانيا مشيدا بالمنتخب السعودي الذي أدى مباراة قوية أمام ألمانيا، مؤكدًا أنه «يجب أن يكون تمثيل مصر بصورة قوية في المحافل الدولية»:، مشيرًا إلى أن «المشاركة في أوليمبياد طوكيو سيئة ولا تليق باسم مصر».