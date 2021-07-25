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النصر يواجه بانديف أكاديميا المقدوني وديًا ..لاختبار جاهزية محترفيه

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ضمن معسكره الإعدادي في بلغاريا

النصر يواجه بانديف أكاديميا المقدوني وديًا ..لاختبار جاهزية محترفيه

يخوض الفريق الكروي الأول بنادي النصر، غدًا الاثنين، أولى مبارياته الودية ضمن معسكره التحضيري للموسم الجديد، الذي تحتضنه بلغاريا بمواجهة بانديف أكاديميا المقدوني.

ومن المتوقع أن يشهد اللقاء الودي أول ظهور للمحترفين الأجانب الذين كسبهم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية وفي مقدمتهم الكاميروني فنيست أبوبكر والبرازيلي أندرسون تاليسكا، والأوزبكي جلال الدين ماشاربيوف، وأخيرًا الأرجنتيني راميرو فونيس موري، المدافع.

ميدانيًا عمد البرازيلي مانو مينيزيس مدرب الفريق إلى تقسيم التدريبات إلى فترتين صباحية ومسائية، وفرض في الأولى تدريبات لياقية لزيادة السرعة والمرونة، فيما اعتمد في المسائية على تدريبات تكتيكية والتسديد من خارج منطقة الجزاء، قبل أن يجري مناورة كروية على منتصف الملعب شارك فيها جميع اللاعبين.


وأفرد مينيزيس خلال الحصة، تدريبات خاصة للاعبي الوسط والهجوم بشأن كيفية بناء الهجمات وإنهائها.

ومن المقرر أن يخوض النصر تجربة أخرى أمام أبويل القبرصي في الـ29 من يوليو الجاري، وذلك للوقوف على حالة اللاعبين الفنية من خلال المشاركة في مباريات أكثر.

النصر يواجه بانديف أكاديميا المقدوني وديًا ..لاختبار جاهزية محترفيه

النصر يواجه بانديف أكاديميا المقدوني وديًا ..لاختبار جاهزية محترفيه

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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