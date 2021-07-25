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فرق التطعيم المنزلي تواصل تطعيم المواطنين بأحياء محافظة السويس

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فرق التطعيم المنزلي تواصل تطعيم المواطنين بأحياء محافظة السويس فرق التطعيم المنزلي تواصل تطعيم المواطنين بأحياء محافظة السويس

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قام طاقم طبي من مديرية الصحة بمحافظة السويس، الأحد، بتطعيم عدد من الحالات بمثل كورونا في منطقة الزعفرانة بنطاق محافظة السويس، تيسيرًا على كبار السن وذوي الأمراض المزمنة من المرضى غير القادرين على الحركة بصعوبة الوصول للمراكز لتلقي التطعيم.

جاء ذلك تتفيذآ لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، وتحت إشراف الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحه بالسويس، مازالت فرق التطعيم المنزلي بصحة السويس تواصل المجهودات المكثفة للوصول لكافة الاماكن في مختلف احياء المحافظة، والمرور على المواطنين الذين قد سجلو بياناتهم في للينك وزارة الصحه لتلقي لقاح بالمنازل لتطعيم غير القادرين على الحركة باللقاح المضاد لفيروس كورونا.

المصرى اليوم

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