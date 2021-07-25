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وزيرة التضامن ومحافظ مطروح يفتتحان معرض «ديارنا» بمارينا

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وزيرة التضامن ومحافظ مطروح يفتتحان معرض «ديارنا» بمارينا وزيرة التضامن ومحافظ مطروح يفتتحان معرض «ديارنا» بمارينا

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افتتحت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، الأحد، معرض ديارنا، والذي أقيم بمدخل مارينا ٥ بالعلمين بحضور عدد من نجوم الفن منهم داليا البحيري وسامح الصريطى ومحمد أبوداوود.

يشارك في المعرض ٢٥٠ عارض وعارضة من ١٢ محافظة، لعرض المنتجات التراثية والحرفية والبيئية، ويستمر المعرض لمدة شهر من ٢٥ يوليه حتى ٢٤ اغسطس على ثلاث مراحل ،كل مرحلة ١٠ ايام، ويفتح ابوابه من ٦م حتى ٥ ص يوميًا.

يأتى الغرض من المعرض التعريف بمنتتحات المحافظات المختلفة وتبادل الخبرات وتسويق المتتحات وتنمية الصناعات الحرفية والبيئية، مع توفير مصدر اقتصادى للعارضين.

المصرى اليوم

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