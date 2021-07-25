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مصرع 4 أشخاص وإصابة آخر في تصادم 3 سيارات على زراعي المنيا

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مصرع 4 أشخاص وإصابة آخر في تصادم 3 سيارات على زراعي المنيا مصرع 4 أشخاص وإصابة آخر في تصادم 3 سيارات على زراعي المنيا

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لقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب آخر، مساء الأحد، في حادث تصادم بين 3 سيارات، على الطريق الزراعي -أسوان، بزمام مركز أبوقرقاص، جنوب محافظة المنيا.

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارا بوقوع حادث تصادم بين 3 سيارات ربع نقل ومقطورة وملاكي، على الطريق الزراعي مصر- أسوان، في المسافة بين مركزي ملوي وأبوقرقاص وتحديدا قبلي قرية أتليدم التابعة لمركز أبوقرقاص، ونتج عن ذلك سقوط المقطورة والسيارة ربع نقل في ترعة الإبراهيمية، ما أسفر عن مصرع 4 أشخاص، وإصابة آخر.

وانتقلت 5 سيارات إسعاف لموقع الحادث، وتم نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى ملوي العام، والمصاب إلى مستشفى المنيا الجامعي.

وأفادت التحريات الأولية بأن الحادث وقع بسبب محاولة التخطي الخاطئ لإحدى السيارات الثلاث المنكوبة، حيث اصطدمت سيارة بأخرى قادمة من الاتجاه المقابل، ونتج عن ذلك سقوط سيارتين بترعة الإبراهيمية بسبب شدة الارتطام.

وانتقل رجال الإنقاذ النهري للبحث عن أي مفقودين آخرين داخل ترعة الإبراهيمية، وبحسب شهود عيان كانوا بموقع الحادث فإن السيارة ربع نقل كان يستقلها نحو 4 أشخاص، والسيارة المقطورة كان يستقلها شخصان، والسيارة الملاكي شخص واحد، كان بداخلها ولم تسقط داخل الترعة.

وتحرر عن الحادث المحضر اللازم، وقد شهد الطريق الزراعي حالة من الارتباك والاختناق المروري نتيجة الحادث، وتم تحويل مسار السيارات لشوارع جانبية، وقد انتقل رجال المرور لفتح الطريق الذي يربط بين مركزي ملوي وأبوقرقاص.

وجرى التحفظ على مكان الحادث، وانتقل فريق من البحث الجنائي لمعرفة ظروفه وأسبابه، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق والتصرف.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
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