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مصرع شخصين وإصابة آخرَين في انقلاب سيارة على طريق سوهاج البحر الأحمر

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مصرع شخصين وإصابة آخرَين في انقلاب سيارة على طريق سوهاج البحر الأحمر مصرع شخصين وإصابة آخرَين في انقلاب سيارة على طريق سوهاج البحر الأحمر

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لقي شخصان مصرعهما وأصيب اثنان آخران بإصابات وجروح متفرقة، الأحد، في انقلاب سيارة ملاكي على طريق سوهاج / البحر الأحمر، بدائرة مركز أخميم في سوهاج.

وتلقى اللواء دكتور حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة أخميم بانقلاب سيارة ووجود متوفيين ومصابين بطريق سوهاج / البحر الأحمر بدائرة المركز، فانتقل إلى مكان البلاغ اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير المباحث الجنائية، وضباط مباحث المديرية.

وتبين من المعاينة والفحص أن الحادث وقع عند الكيلو 100 باتجاه محافظة قنا بدائرة المركز، حيث إنه أثناء سير سيارة «ملاكي» قيادة المدعو صابر. م. ع «45 سنة» ويقيم بدائرة مركز المنيا، اختلت عجلة القيادة في يده، ما أدى لانقلابها على جانب الطريق.

ونتج عن الحادث مصرع كل من: عطا. س. ص «65 سنة- عامل»، وصلاح. أ. ص «55 سنة- عامل» ويقيمان بذات الناحية، وإصابة قائد السيارة، ومحمد. س. ص «60 سنة- بالمعاش» ويقيم بذات الناحية من مستقلي السيارة بكسور وجروح متفرقة بالجسم، وتم نقل الجثتين والمصابين إلى مستشفى قنا العام، وتحرر بالحادث المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

المصرى اليوم

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