أحمد موسى: تونس تنتفض ضد الإخوان.. والجماعة تكرر جرائمها

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قال الإعلامي أحمد موسى، إن المدن التونسية انتفضت ضد حزب النهضة التابع لجماعة الإخوان الإرهابية، معلقا «فكروني بثورة 30 يونيو».

وأضاف «موسى» خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد، الأحد، أن تونس شهدت مشهد حدث في مصر إبان ثورة 30 يونيو، بإقدام عنصر إخواني على دفع مواطن تونسي يرفع العلم التونسي فوق مقر حزب النهضة التابع للإخوان»، معلقا «نفس المشهد الذي حدث في الإسكندرية، تدريب وتصرفات جماعة الإخوان الإرهابية واحدة».

وعرض الإعلامي أحمد موسى مشاهد لتظاهرات الشعب التونسي ضد الغنوشي وحزب النهضة قائلا «شوارع تونسي شهدت تظاهرات شعبية ضد حزب النهضة بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية والصحية».