أحمد موسى: 25 ألف جنيه الحد الأدنى لتكلفة العمرة بعد الشروط الجديدة

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قال الإعلامي أحمد موسى إن السعودية ستفتح باب العمرة من خارج المملكة بداية من أول محرم الموافق 10 أغسطس المقبل ولكن بشروط وضوابط جديدة.

وأضاف «موسى» خلال برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، الأحد، أن الحد الأدنى لو تم فتح العمرة للمصريين سيكون 25 ألف جنيه والمستوى الأعلى بداية من 50 ألف جنيه، مشيرًا إلى أن الجميع بانتظار الشروط والضوابط التي ستقرها المملكة العربية السعودية، ولكن ستكون هناك زيادة تكلفة العمرة 50 % بسبب إجراءات كورونا.

وأوضح أن السعودية تدرس إصدار قرارًا لمن تلقى جرعتين من لقاح كورونا، وسيكون هناك 6 آلاف وكيل من خارج السعودية جاهزين لعودة رحلات العمرة.