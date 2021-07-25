أخبار عاجلة

اليونيسيف تطالب بحماية الأطفال.. قصف للنظام السوري وروسيا في حلب وإدلب ومعارك في درعا -
الكويت تلغي الحجر على السعوديين وتسمح بالدخول بشرط واحد.. تعرّف عليه -
كارثة عكار.. مداهمات للجيش اللبناني والأهالي يقتحمون منزل صاحب المستودع -
"الإرياني" يشيد بجهود المملكة في تخفيف المعاناة عن متضرري سيول "تريم" باليمن -
260 متطوعًا من منسوبي جامعة طيبة لخدمة المستفيدين بمركز لقاحات كورونا -
حالة تشمل محافظات عدة.. أمطار غزيرة على الباحة تستمر حتى 8 مساءً -
أغلبها مزمنة وتنفسية.. 205 بلاغات إسعافية بالمسجد الحرام في 30 يوماً -
"تيك توك" يطلق أدوات إشعارات محدودة جديدة خاصة بالمراهقين -
كيف نتعرَّف على سعر الدواء وطرق الاستخدام الآمنة؟.. "طمني" يجيب -
ماذا يحدث في أفغانستان؟.. الداخلية الأفغانية تعلن: طالبان تبدأ في اقتحام كابول -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

دورات تدريبية بمديرية الشباب والرياضة في كفر الشيخ

Print
دورات تدريبية بمديرية الشباب والرياضة في كفر الشيخ دورات تدريبية بمديرية الشباب والرياضة في كفر الشيخ

اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظّمت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ تدريبا لسفراء مشوارى لبناء كوادر تدريبية جديدة، يستمر لمدة 5 أيام بمشاركة 50متدرباً ،لتأهيل المشاركين تأهيلاً علمياً ومهارياً واكسابهم الخبرات التطبيقية اللازمة للعمل كمدربين محترفين بمشروع مشوارى، وذلك تحت اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء اسماعيل الفار وكيل الوزارة، ورئيس الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب،و منال جمال، مدير عام الإدارة العامة لتدريب الشباب، ومتابعة الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، وإشراف عبدالمنعم الكناني، وكيل المديرية للشباب.

وقال الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، إن بروتوكول التعاون بين وزارة الشباب والرياضة ومنظمة اليونيسف ،أحد المستويات المتقدمة في برنامج مشواري للمستفيدين المتميزين والحاصلين على تدريب برنامج "مشواري"، وذلك لإعدادهم ليكونوا ميسرين،ومساعدين مدربي مهارات حياتية، تمهيدًا لاعتمادهم مدربين بالمشروع داخل محافظة كفر الشيخ.

جدير بالذكر أن مديرية الشباب والرياضة بكفرالشيخ قد اختتمت المقابلات الشخصية للمشاركين بسفراء مشواري والتى استمرت على مدار أسبوع خلال الفترة من 30 يونيو،حتى 8 يوليو الجاري، لاختيار أفضل المتقدمين للخضوع لتدريب سفراء مشوارى ،كما يهدف البرنامج إلى تمكين الشباب من أجل مستقبل أفضل يكتسب فيه النشء والشباب المهارات الحياتية اللازمة للحياة العملية، يتيح دراسة إقامة المشروعات الصغيرة، وتقديم المشورة المهنية اللازمة للنجاح في سوق العمل.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مديرة إدارة العريش التعليمية تتفقد العمل بمركز خدمة المواطنين لشئون الطلاب

مديرة إدارة العريش التعليمية تتفقد العمل بمركز خدمة المواطنين لشئون الطلاب

ليفربول إيكو: وكيل محمد صلاح وجه رسالته لمُلاك النادي بسبب فان دايك وأليسون

ليفربول إيكو: وكيل محمد صلاح وجه رسالته لمُلاك النادي بسبب فان دايك وأليسون

محافظ بورسعيد يفتتح مستشفى المعلمين بحى المناخ

محافظ بورسعيد يفتتح مستشفى المعلمين بحى المناخ

ماراثون للدراجات بمطروح

ماراثون للدراجات بمطروح