دورات تدريبية بمديرية الشباب والرياضة في كفر الشيخ

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نظّمت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ تدريبا لسفراء مشوارى لبناء كوادر تدريبية جديدة، يستمر لمدة 5 أيام بمشاركة 50متدرباً ،لتأهيل المشاركين تأهيلاً علمياً ومهارياً واكسابهم الخبرات التطبيقية اللازمة للعمل كمدربين محترفين بمشروع مشوارى، وذلك تحت اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء اسماعيل الفار وكيل الوزارة، ورئيس الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب،و منال جمال، مدير عام الإدارة العامة لتدريب الشباب، ومتابعة الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، وإشراف عبدالمنعم الكناني، وكيل المديرية للشباب.

وقال الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، إن بروتوكول التعاون بين وزارة الشباب والرياضة ومنظمة اليونيسف ،أحد المستويات المتقدمة في برنامج مشواري للمستفيدين المتميزين والحاصلين على تدريب برنامج "مشواري"، وذلك لإعدادهم ليكونوا ميسرين،ومساعدين مدربي مهارات حياتية، تمهيدًا لاعتمادهم مدربين بالمشروع داخل محافظة كفر الشيخ.

جدير بالذكر أن مديرية الشباب والرياضة بكفرالشيخ قد اختتمت المقابلات الشخصية للمشاركين بسفراء مشواري والتى استمرت على مدار أسبوع خلال الفترة من 30 يونيو،حتى 8 يوليو الجاري، لاختيار أفضل المتقدمين للخضوع لتدريب سفراء مشوارى ،كما يهدف البرنامج إلى تمكين الشباب من أجل مستقبل أفضل يكتسب فيه النشء والشباب المهارات الحياتية اللازمة للحياة العملية، يتيح دراسة إقامة المشروعات الصغيرة، وتقديم المشورة المهنية اللازمة للنجاح في سوق العمل.