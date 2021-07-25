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«قالولي متوطيش يا فنان».. زكي فطين عبدالوهاب يعلن تعرضه للسرقة

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«قالولي متوطيش يا فنان».. زكي فطين عبدالوهاب يعلن تعرضه للسرقة «قالولي متوطيش يا فنان».. زكي فطين عبدالوهاب يعلن تعرضه للسرقة

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كشف الفنان زكي فطين عبدالوهاب عن تفاصيل تعرضه لعملية سرقة أثناء شراء بعض احتياجات منزله بأحد الشوارع.

وكتب زكي فطين عبدالوهاب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلا «النهارده اتعرضت لعملية سرقة في الشارع حوالى الساعة 3 كنت رايح أشحن كارت عداد الكهرباء، وكنت تعبان فقررت آخد تاكسي للبيت عشان ماكنتش قادر أمشي».

وأضاف زكي فطين عبدالوهاب: «قبل ما أوقف التاكسي كنت شايل الحاجات في كيس بلاستيك والحاجة وقعت على الأرض واتلموا عليا تلاتة أو أربعة أشخاص واحد منهم قالي ما توطيش يا فنان إحنا هنجيبها وبدأوا في لم الحاجات».

وتابع: «رجعت البيت أبص في الكيس ملقتش المحفظة، ولقيت الكيس مفتوح من الجنب بموس أو كاتر»، مؤكدًا أن «عملية سرقة في منتهى الذكاء، الحمد لله الورق كان في جيب القميص أخدوا المحفظة بالفلوس وبس».

وأحدث أعمال زكي فطين عبدالوهاب مسلسل «كوفيد- 25» الذي شارك فيه مع النجم يوسف الشريف، حيث تكون العمل من 15 حلقة وعرض في رمضان الماضى على شاشة قنوات ON والحياة.

المصرى اليوم

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