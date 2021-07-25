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إنجي المقدم تكشف سر ابتعادها عن «السوشيال ميديا» الفترة الأخيرة

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إنجي المقدم تكشف سر ابتعادها عن «السوشيال ميديا» الفترة الأخيرة إنجي المقدم تكشف سر ابتعادها عن «السوشيال ميديا» الفترة الأخيرة

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كشفت الفنانة إنجي المقدم عن سر ابتعادها عن مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الأخيرة.

ونشرت صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو«إنستجرام»، الأحد، قائلة :«أولًا.. وحشتوني جدا، ثانيا.. كل سنة وأنتم طيبين وعيد أضحى مبارك وسعيد عليكم كلكم، ويا رب تكونوا قضيتوا إجازة سعيدة ووقت لطيف وممتع مع حبايبكم.. أنا آسفة إنها متأخرة شويتين بس كنت بحاول أقضي إجازتي مع عيلتي الصغيرة وأصحابي وحبيبي في هدوء وبعيد شوية عن دوشة السوشيال ميديا».

وأضافت: «ثالثا.. شكرا جدا على كل رسايلكم ومكالماتكم وبوستاتكم بمناسبة عيد ميلادي.. أسعدتوني بمعايداتكم وبدعواتكم وبكلامكم الحلو اللي يفتح النفس.. ربنا يفرح قلوبكم زي ما فرحتوني ودلعتوني، ويا رب أفضل عند حسن ظنكم.. بحبكم أوي، ومحظوظة بيكم وممتنة ليكم جدا».

وشاركت إنجي المقدم في الماراثون الرمضاني الماضي، في عملين هما «الاختيار2»، و«هجمة مرتدة»، ورغم أن مساحة الأدوار لم تكن كبيرة، إلا أنها تركت علامة مميزة لدى الجمهور.

المصرى اليوم

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