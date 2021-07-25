موسيماني في ورطة..تعرف على بيدل محمد هاني في مباراة الأهلي و أسوان

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يغيب محمد هاني، الظهير الأيمن لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، عن مباراة أسوان المقبلة والمقرر لها الخميس المقبل بمنافسات الدوري المصري الممتاز.

ويعاني موسيماني، المدير الفني للأهلي من أزمة في الجبهة اليمنى بعد إيقاف هاني في ظل وجود الثنائي أكرم توفيق وأحمد رمضان بيكهام في طوكيو حيث المشاركة مع منتخب مصر في دورة الألعاب الأوليمبية.

ويدفع موسيماني بحسين الشحات لشغل مركز الظهير الأيمن في مباراة أسوان بعد غياب هاني بسبب الإنذار الثالث الذي تحصل عليه في مواجهة الإنتاج الحربي.

وفاز الأهلي على الإنتاج بنتيجة 3/2 ورفع رصيده للنقطة 55 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الممتاز.