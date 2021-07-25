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سمير كمونة للاعبي : لازم تعرفوا قيمة تيشيرت .. إنتوا مش طالعين رحلة

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سمير كمونة للاعبي المنتخب: لازم تعرفوا قيمة تيشيرت مصر.. إنتوا مش طالعين رحلة سمير كمونة للاعبي : لازم تعرفوا قيمة تيشيرت .. إنتوا مش طالعين رحلة

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وجه سمير كمونة، مدافع النادي الأهلي السابق، رسالة نارية للاعبي الأولمبي، وذلك بعد الخسارة من الأرجنتين في أولمبياد طوكيو.

وكان المنتخب الأولمبي تعرض للخسارة أمام الأرجنتين بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما صباح الأحد، ضمن مباريات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة في أولمبياد طوكيو.

وقال سمير كمونة، في تصريحات لبرنامج « المصري اليوم» الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز: «المنتخب الأولمبي ظهر بمستوى سيئ للغاية في مباراة الأرجنتين، وتحديدًا في الشوط الثاني».

ووجه كمونة رسالة للاعبي المنتخب الأولمبي قائلا: «لازم تعرفوا قيمة التيشيرت اللي لابسينه، إنتوا مش طالعين رحلة، لازم كل لاعب يبذل أقصى جهد له في مباراة أستراليا».

وأشار: «لو تواجد محمد صلاح ومصطفى محمد مع المنتخب في الأولمبياد، لتحسن الأداء في الناحية الهجومية، وكان من الممكن أن يحصل المنتخب على ميدالية أولمبية».

المصرى اليوم

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