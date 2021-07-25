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اكرامي وعبدالله السعيد علي رأس قائمة بيراميدز لمواجهة البنك الأهلي

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اكرامي وعبدالله السعيد علي رأس قائمة بيراميدز لمواجهة البنك الأهلي اكرامي وعبدالله السعيد علي رأس قائمة بيراميدز لمواجهة البنك الأهلي

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أعلن اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمته التي تخوض مباراة البنك الأهلي في الدوري الممتاز على استاد الدفاع الجوي.

ويستضيف نادي بيراميدز نظيره البنك الأهلي في السابعة من مساء الاثنين على استاد الدفاع الجوي في إطار المباراة المؤجلة من الجولة ٢٣ من الدوري الممتاز.

وضم المدرب اليوناني ٢٠ لاعبا على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - مهدي سليمان.

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - أحمد سامي - أحمد فتحي - محمد حمدي - عبد الله بكري - علي جبر.

خط الوسط: عبد الله السعيد - إيريك تراوري - أحمد توفيق - إبراهيم حسن - محمود صابر - محمود حمادة - عمر جابر - إسلام عيسى - نبيل دونجا - محمد فاروق.

خط الهجوم: محمود وادي - دودو الجباس.

المصرى اليوم

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