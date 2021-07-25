موسيماني منفعلاً: مروان قدم أداءً مميزًا وسعيد بتسجيل بواليا

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قال بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي أنه سعيد بما قدمه المهاجم مروان محسن خلال مباراة الانتاج الحربي والتي انتهت بثلاثة أهداف مقابل هدفين لصالح المارد الأحمر.

وأضاف موسيماني خلال المؤتمر الصحفي «مروان محسن قدم أداء رائع رغم الانتقادات التي تعرض لها الفترة السابقة وغيابة عن مستواه الطبيعي».

وواصل حديثه منفعلاً بعدما قاطعه أحد المتواجدين: «مروان شارك رغم إصابة الرأس وتعرض للضرب وشارك مجدداً ةكرة القدم تعتمد على الأداء الجماعي وهو ما يقوم به مروان محسن».

وأكمل المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني «مروان محسن يمتلك شخصية قوية وروح عالية داخل الملعب بالإضافة إلى تقديم المساندة الدفاعية»، كما عبر عن سعادته بتسجيل والتر بواليا هدف الفوز القاتل.

وارتفع رصيد الأهلي بعد فوز اليوم إلى 55 نقطة في وصافة جدول ترتيب الدوري المصري وتوقف رصيد الإنتاج الحربي عند 19 نقطة في المركز الأخير.