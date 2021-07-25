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أول تعليق من والده أحمد الحفناوي البطل الأوليمبي التونسي بعد تحقيق الميدالية الذهبية

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أول تعليق من والده أحمد الحفناوي البطل الأوليمبي التونسي بعد تحقيق الميدالية الذهبية أول تعليق من والده أحمد الحفناوي البطل الأوليمبي التونسي بعد تحقيق الميدالية الذهبية

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أكدت أميرة بن يوسف والدة أحمد الحفناوي البطل التونسي الحاصل على أول ميدالية ذهبية للعرب، أن هذه الميدالية إهداء للأمة العربية بالكامل وليس تونس.

وأضافت خلال تصريحات تليفزيونية عبر «حضرة المواطن» أحمد نجلي تمكن من تحقيق المفاجأة خاصة أنها أول مرة له المشاركة في الأولمبياد وتحقيق ميدالية ذهبية فهو بمثابة الإنجاز والإعجاز«.

وأكملت«أحمد كان يستهدف المنافسة بقوة من أجل تحقيق إنجاز كبير وهو ما تحقق وساهم ذلك في إسعاد الجماهير التونسية والعربية، ولأن هذه الميدالية الأولى للعرب في أولمبياد طوكيو».

وأختتمت:«الوضع الآن في تونس مستقر وفوز أحمد أفاد الجميع وكان له رد فعل إيجابي على الشعب وأبارك لأحمد وللحفناوي البطل التونسي الذي حصل على الميدالية الفضية».

وكان أحرز التونسي أحمد الحفناوي ذهبية سباق 400 متر حرة للسباحة في أولمبياد طوكيو، اليوم الأحد، ليهدي بلاده والعرب ثاني ميدالية في الألعاب الجارية.

وسجل «الحفناوي» ثلاث دقائق و43.36 ثانية، ليحصد اللقب بعدما تفوق في الأمتار الأخيرة بفارق 0.16 ثانية على الأسترالي جاك ماكلوجلين.
وذهبت الميدالية البرونزية إلى الأمريكي كيران سميث الذي سجل ثلاث دقائق و43.94 ثانية.

المصرى اليوم

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