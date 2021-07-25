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أساقفة الإسكندرية يترأسون قداس كاهن كنيسة «مار جرجس»

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أساقفة الإسكندرية يترأسون قداس كاهن كنيسة «مار جرجس» أساقفة الإسكندرية يترأسون قداس كاهن كنيسة «مار جرجس»

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توفى القمص بطرس أمين كاهن كنيسة الشهيد مار جرجس بمنطقة الشاطبي، التابعة لقطاع كنائس وسط الإسكندرية عن عمر تجاوز ٩١ سنة، بعد خدمة كهنوتية دامت لأكثر من ٣٤ عامًا.

وأقيمت صلوات تجنيزه بكاتدرائية الأقباط الأرثوذكس، مساء اليوم بحضور الأنبا بافلي الأسقف العام لكنائس قطاع المنتزة والأنبا إيلاريون الأسقف العام لقطاع كنائس غرب الإسكندرية والقمص أبرآم اميل وكيل البطريركية بالإسكندرية وكهنة كنيسته وعدد من كهنة الإسكندرية وأفراد أسرته.

وأرسل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، تعزية إلى مجمع كهنة الإسكندرية في القمص بطرس أمين ويلتمس عزاءًا سمائيًّا لشعب كنيسته ولأسرته المباركة، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة، النصيب والميراث مع جميع المقدسين.

وولد القمص بطرس أمين في ٣٠ يناير ١٩٣٠ ،وعمل عميدًا بالقوات البحرية قبل سيامته كاهنًا في ١ مارس ١٩٨٧ بيد مثلث الرحمات البابا شنوده الثالث، ورسم بدرجة القمصية في ٢٧ سبتمبر ٢٠١٢ م بيد قائمقام البطريركية وقتها الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية.

المصرى اليوم

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