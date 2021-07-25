الرياض: ضبط 4 مواطنين بحوزتهم مواد مخدرة وسلاح
إشارة إلى حادثة الاعتداء على ممارسين صحيين في مستشفى النور التخصصي، أوضح المتحدث الرسمي في تجمع مكة المكرمة الصحي حاتم عبدالله...
صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب...
فيما بدأت وزارة الحج العمرة في استقبال أولى طلائع المعتمرين من الداخل فجر اليوم، أكدت الوزارة أنه سيتم استقبال معتمري الخارج وذلك...
تمكنت أمانة جدة ممثلة في بلدية أبرق الرغامة بمشاركة الجهات الأمنية من ضبط معمل لتصنيع الخمور يحتوي على كمية كبيرة من المسكر داخل...
بتوجيهات أمير منطقة جازان، اتخذت الجهات المختصة ممثلة في الدفاع المدني والمرور إجراءاتها بتطبيق مخالفة (المجازفة بعبور الأودية...
فيما أصدر المركز الوطني للأرصاد خلال الساعات الماضية تنبيهين بأمطار رعدية على جازان وعسير، تصدرت الأحساء مدن المملكة كأعلى درجة...
استقبلت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي اليوم أول فوج من المعتمرين بعد عودة العمرة عَقَبَ الانتهاء من موسم حج...
زُهى الطائف تجذب زوار صيف السعودية
تستقبل عروس المصائف مدينة الطائف، إحدى وجهات برنامج "صيف السعودية" الذي أطلقته الهيئة السعودية للسياحة، تحت شعار "صيفنا على...