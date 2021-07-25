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الرياض: ضبط 4 مواطنين بحوزتهم مواد مخدرة وسلاح

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مكة : القبض على 3 أشخاص اعتدوا على أطباء بمستشفى

إشارة إلى حادثة الاعتداء على ممارسين صحيين في مستشفى النور التخصصي، أوضح المتحدث الرسمي في تجمع مكة المكرمة الصحي حاتم عبدالله...

47cbe3a6e3.jpgمكة المكرمة: فهد الإحيوي
16d87a7d04.jpg15 ذو الحجة 1442 هـ

الرياض : الإطاحة بثلاثة أشخاص يسلبون عملاء البنوك

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب...

icon-byline.png الرياض : الوطن
icon-clock.png15 ذو الحجة 1442 هـ

10 أغسطس استقبال المعتمرين من خارج المملكة

فيما بدأت وزارة الحج العمرة في استقبال أولى طلائع المعتمرين من الداخل فجر اليوم، أكدت الوزارة أنه سيتم استقبال معتمري الخارج وذلك...

icon-byline.pngأبهـا: الوطن
icon-clock.png15 ذو الحجة 1442 هـ

جدة : مداهمة معمل لتصنيع الخمور في أبرق الرغامة

تمكنت أمانة جدة ممثلة في بلدية أبرق الرغامة بمشاركة الجهات الأمنية من ضبط معمل لتصنيع الخمور يحتوي على كمية كبيرة من المسكر داخل...

icon-byline.pngجدة :الوطن
icon-clock.png15 ذو الحجة 1442 هـ

تطبيق مخالفة المجازفة بعبور الأودية على قائد مركبة بجازان

بتوجيهات أمير منطقة جازان، اتخذت الجهات المختصة ممثلة في الدفاع المدني والمرور إجراءاتها بتطبيق مخالفة (المجازفة بعبور الأودية...

icon-byline.pngجازان الوطن
icon-clock.png15 ذو الحجة 1442 هـ

الأحساء الأعلى حرارة وأمطار على عسير والباحة

فيما أصدر المركز الوطني للأرصاد خلال الساعات الماضية تنبيهين بأمطار رعدية على جازان وعسير، تصدرت الأحساء مدن المملكة كأعلى درجة...

icon-byline.png الرياض : الوطن
icon-clock.png15 ذو الحجة 1442 هـ

وصول أول ‎المعتمرين إلى ‎المسجد الحرام بعد انتهاء الحج

استقبلت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي اليوم أول فوج من المعتمرين بعد عودة العمرة عَقَبَ الانتهاء من موسم حج...

icon-byline.pngمكة المكرمة :الوطن
icon-clock.png15 ذو الحجة 1442 هـ

زُهى الطائف تجذب زوار صيف

تستقبل عروس المصائف مدينة الطائف، إحدى وجهات برنامج "صيف السعودية" الذي أطلقته الهيئة السعودية للسياحة، تحت شعار "صيفنا على...

icon-byline.pngجدة : نجلاء الحربي
icon-clock.png14 ذو الحجة 1442 هـ

الوطن السعودية

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