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بعد غرق مركبة.. "الزهور" تستقبل زوار "العارضة" للتحذير من السيول

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برعاية المحافظ ودعم لجنة التنمية الأهلية ومشاركة المرور والدفاع المدني

بعد غرق مركبة..

برعاية محافظ ‫العارضة إبراهيم الألمعي وبدعم من لجنة التنمية الأهلية بالعارضة شرق منطقة جازان، وبمشاركة المرور والدفاع المدني، نفذ شباب المحافظة مبادرة "‫مرحبًا بكم" قاموا خلالها بتوزيع باقات الزهور العطرية وإرشادات عن مخاطر السيول والأمطار على سياح وزوار المحافظة والتي تتمتع بمناظر خلابة وأجواء جميلة هذه الأيام تزامنًا مع الأمطار التي شهدتها.

وكانت المحافظة قد شهدت أول أمس غرق مركبة بعد الأمطار الغزيرة التي ضربت المنطقة، وذلك بعد أن جرفتها سيول وادي جازان فيما نجا قائدها.

وتزخر محافظة العارضة شرق منطقة "جازان" بالعديد من المقومات والمعالم السياحية والمواقع الأثرية التي تؤهلها لتصبح واحدة من أهم وأبرز الوجهات السياحية في المنطقة منها العيون الحارة وجبل الدقم وشلالات الروغ في سلا وقصر أبو صمة التاريخي وواجهة بحيرة السد والقرى الريفية ووادي جازان وغيرها من المواقع.

وكان أمير منطقة جازان، الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، قد وجّه في وقت سابق بالعمل على تطوير نحو 20 موقعًا سياحيًّا في محافظة العارضة، منها: سد جازان، وبحيرة وادي جازان، والعيون الحارة، وجبال سلا وقيس والعبادل والدقم، ومطل العبادل، والسوق الشعبي، وقلعة أبوصمة، وأودية جازان والكفاف وخمران والمحاطة، وحديقة الملك فهد.. وتحويلها إلى مواقع جذب لزوار المنطقة.

بعد غرق مركبة..

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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