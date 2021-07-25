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في افتتاح بطولة الملك عبدالله الثاني ..أخضر السلة يواجه الأردن غدًا

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بمشاركة وتونس والفلبين

في افتتاح بطولة الملك عبدالله الثاني ..أخضر السلة يواجه الأردن غدًا

يواجه السعودي الأول لكرة السلة نظيره الأردني غدًا في افتتاح بطولة الملك عبدالله الثاني الدولية التي يستضيفها الاتحاد الأردني لكرة السلة.
ويُشارك في البطولة منتخبات ( - (الأردن أ)-(الأردن ب) ، مصر- تونس - الفلبين)، إذ تُقام البطولة بنظام الدوري من دور واحد، فيما لن تكون نتائج منتخب (الأردن ب) محتسبة.

في افتتاح بطولة الملك عبدالله الثاني ..أخضر السلة يواجه الأردن غدًا

في افتتاح بطولة الملك عبدالله الثاني ..أخضر السلة يواجه الأردن غدًا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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