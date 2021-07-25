أخبار عاجلة

«صحة المنيا» تطلق المرحلة الأولى من حملة «حقك تنظمي» -
عضو بمجلس الشيوخ يطالب بتدريب العاملين بالضرائب العقارية على التحول الرقمي -
«القومي للسينما» يبدأ تصوير فيلم وثائقي عن جنوب السودان -
رسائل الرئيس السيسى الإنسانية للمصريين برنامج الإصلاح الإقتصادى لم ينجح إلا بكم -
قرار القبض على سيف الإسلام.. "لا يساوي الحبر الذي كتب به"! -
151 مليون موبايل حجم صادرات الصين خلال 7 اشهر من العام الجاري -
كثافات مرورية عالية فى فترة الظهيرة -
مصر تعزي الشعب اللبناني في ضحايا انفجار عكار -
0.4 % معدل التضخم خلال يوليو -
«بيت الشعر» بالأقصر ينظم ندوة نقدية عن «الصورة والجوهر في الشعر العربي» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"بلدية الأفلاج" تباشر المواقع المتضررة من جراء السيول وتعيد فتح الطرقات

Print
سخَّرت إمكانياتها واتخذت الإجراءات الكفيلة بضمان سلامة الأرواح والممتلكات

استنفرت بلدية الأفلاج جهودها، وباشرت العديد من المواقع المتضررة في عدد من المراكز من جراء السيول الجارفة التي شهدتها المحافظة الأيام الماضية.

وقامت البلدية بتهيئة العديد من المواقع بالمحافظة والمراكز التي تقع داخل نطاق عمل البلدية، إضافة إلى معالجة الطرق المتضررة، وإعادة فتحها، ومتابعة درء مخاطر السيول، والعمل على معالجة الأضرار التي خلفتها السيول الجارفة.

وكانت بلدية الأفلاج، بإشراف ومتابعة ميدانية من رئيس البلدية رشيد آل عمار، قد قامت على مدار الـ ٢٤ ساعة خلال الأيام الماضية بتسخير إمكانياتها المادية والبشرية كافة، وعمل جميع الإجراءات الكفيلة بضمان سلامة الأرواح والممتلكات، والوقوف على مواقع تجمعات الأمطار بالطرقات، والعمل فورًا على شفطها، وتسهيل الحركة المرورية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الكويت تلغي الحجر على السعوديين وتسمح بالدخول بشرط واحد.. تعرّف عليه

الكويت تلغي الحجر على السعوديين وتسمح بالدخول بشرط واحد.. تعرّف عليه

كارثة عكار.. مداهمات للجيش اللبناني والأهالي يقتحمون منزل صاحب المستودع

كارثة عكار.. مداهمات للجيش اللبناني والأهالي يقتحمون منزل صاحب المستودع

"الإرياني" يشيد بجهود المملكة في تخفيف المعاناة عن متضرري سيول "تريم" باليمن

"الإرياني" يشيد بجهود المملكة في تخفيف المعاناة عن متضرري سيول "تريم" باليمن

260 متطوعًا من منسوبي جامعة طيبة لخدمة المستفيدين بمركز لقاحات كورونا

260 متطوعًا من منسوبي جامعة طيبة لخدمة المستفيدين بمركز لقاحات كورونا