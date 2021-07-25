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ضبط 55 مخالفة منشآت غذائية وإعدام 387 كيلو أغذية في المنيا

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ضبط 55 مخالفة منشآت غذائية وإعدام 387 كيلو أغذية في المنيا ضبط 55 مخالفة منشآت غذائية وإعدام 387 كيلو أغذية في المنيا

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تواصل مديرية الصحة بالمنيا، تنظيم الحملات التفتيشية والرقابية من خلال المرور على المنشات الغذائية ومنافذ بيع وتصنيع المواد الغذائية بجميع مراكز المحافظة، وذلك بهدف إحكام الرقابة للتأكد من سلامة الأغذية المعروضة على المواطنين حفاظاً على سلامتهم وصحتهم.

يأتي ذلك، تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بإحكام الرقابة على كافة السلع والمواد الغذائية، والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتوافر الاشتراطات البيئية والصحية بكافة القطاعات الخدمية.

وأوضح الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن فرق مراقبة الأغذية قامت بتنفيذ حملات تفتيشية ورقابية مفاجئة على المجازر والسلخانات ونقاط الذبيح والأسواق وعلى منافذ بيع وتوزيع المواد الغذائية بجميع مدن ومراكز محافظة المنيا لضمان وصول غذاء آمن وحفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، وذلك في الفترة من 20 يوليو حتى23يوليو الجاري، وأضاف انه تم المرور على 130 منشأة غذائية، وأسفرت جهود الحملات عن تحرير 55 محضر لمنشآت غذائية مخالفة وتنوعت المحاضر بين عدم الالتزام باشتراطات وزارة الصحة وعدم وجود شهادات صحية.

من جانبه قال الدكتور على قاسم، مدير الإدارة العامة للطب الوقائي، إنه تم إعدام 387 كيلو جرام أغذية مختلفة، وتم سحب 83 عينة وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

المصرى اليوم

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