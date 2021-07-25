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يواجه منتخب القسم الثاني وديًا في الخامسة مساء غدٍ

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الزمالك يواجه منتخب القسم الثاني وديًا في الخامسة مساء غدٍ يواجه منتخب القسم الثاني وديًا في الخامسة مساء غدٍ

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حدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون الساعة الخامسة مساء غد الإثنين، موعدا لمباراة الفريق الودية أمام منتخب القسم الثاني، التي ستقام على ملعب فندق الإقامة بمعسكر برج العرب الحالي.

وينتظم الزمالك في معسكر حاليا بالإسكندرية استعدادا لمباراة غزل المحلة المقرر لها يوم ٣ أغسطس المقبل في الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يخوض الزمالك مباراة ودية غدا الإثنين أمام منتخب القسم الثاني، على أن يلتقي مع فريق أبها السعودي يوم ٢٩ يوليو الحالي.

المصرى اليوم

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