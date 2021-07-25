إصابة ربة منزل بحروق في انفجار 7 أسطوانات بوتاجاز بقنا

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سيطرت قوات الحماية المدنية بقنا، الأحد، على حريق نشب داخل مطعم بمدينة نقادة جنوبي محافظة قنا، نتيجة انفجار أسطوانة 7 أسطوانات بوتاجاز، وأسفر الحادث عن إصابة ربة منزل بحروق.

وتلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارًا بنشوب نيران هائلة داخل مطعم بمدينة نقادة جنوبي المحافظة، بسبب أنفجار أسطوانة بوتاجاز، فانتقلت قوات الحماية المدنية باشراف العقيد هانى الأتربى مدير الإدارة ودفعت بـ3 سيارات إطفاء، وتمكنت من السيطرة على الحريق قبل امتداده للعقارات المجاورة.

وكشفت الأجهزة التنفيذية عن نشوب حريق في مطعم ملك محمود فوزي سيد بشارع 23 يوليو أدى إلى انفجار 3 أسطوانات بوتاجاز، وامتد إلى 4 أسطوانات أخرى وتم اخماد الحريق، وأسفر الحريق عن إصابة عفاف فوزي 48 عامًا بحروق في الوجه وتم نقلها إلى مستشفى قنا العام، وجارٍ حصر الخسائر المادية وتحرر محضر بالواقعة لتتولى النيابة التحقيق في الواقعة.