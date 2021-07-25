اول تعليق من مرتضي منصور علي رفض دعوي ممدوح عباس وتأجيل عودة مجلسه

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نشر المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك بيانا على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ابرز خلاله القرار الصادر من مركز التسوية والتحكيم الرياضي بشان رفض دعوي ممدوح عباس ضد قرار شطب عضويته من نادي الزمالك.

وكتب منصور على صفحته الشخصية :«اصدرت اللجنة الاستشارية بمركز التسويه والتحكيم الرياضي اليوم برئاسة المستشار محمد عبد النبي رئيس محكمة استئناف القاهرة السابق وبعضوية السادة المستشارين حسن ابو الوفا وعلاء الدين كمال الرؤساء بمحاكم استئناف القاهرة حكما برفض الدعوى المقامة منممدوح عباس».

وكان ممدوح عباس بالاتفاق مع هشام حطب قد اتفقا على اقامة هذه الدعوي اختصما فيها اللجنة المؤقتة التى تدير نادي الزمالك طالب فيها بشطب عضوية رئيس النادي.

وكانت اللجنة المؤقتة بالتعاون مع ممدوح عبا قد طالبوا محامي النادي بعدم حضور الجلسات اوتقديم اي مذكرة للدفاع عن المستشار مرتضي منصور تضامنا مع ممدوح عباس.

وقال مرتضي منصور اليوم بعد مرافعتي لمدة ساعتين امام هيئة المحكمة والتى اثبتت انها دعوى كيدية اقامها عباس بعد ان الغت محكمة القضاء الاداري يوم 30/5/2021 القرار الصادر من هشام حطب يوم 4/10/2020 والذي تضمن عزل المستشار مرتضي منصور اربع سنوات.

وفي نهاية المرافعة اصدرت المحكمة حكمها برفض دعوى ممدوح عباس.

ولفت مرتضي منصور إلى ان محكمة القضاء الاداري برئاسة المستشار فتحي توفيق نائب رئيس مجلس الدولة بعد سماعها مرافعته المستشار التي طالب فيها بالغاء القرار الصادر من وزارة الشباب والرياضة بايقاف مجلس الادارة وانه قدم مستندات اكدت انه لا توجدمخالفات ارتكبها هذا المجلس وان كل التقارير التى قدمت للوزير لا تحتوي أي مخالفات ضد مجلسه ولم تكتبها مندوبة الجهاز المركزى للمحاسبات ولا احمدالشيخ المدير التنفيذي للوزارة ولكنهما وقعا فقط عليها واثبتت للمحكمة ان الذي كتب هذه التقارير الصادرة ضد المجلس هو احد المحسوبين على احد روساء النادي السابقين.

وقدم المستشار مرتضي منصور 130 حافظة مستندات كلها توكد تعوضه ومجلسه لمؤامرة.

واختتم منصور تصريحاته على صفحته الشخصية بانه في نهاية المرافعة اجلت المحكمة الطعن الي يوم 15/8/2021 بناء علي طلب محامى وزير الشباب والرياضة الذي اكدت وجود مستجدات تغيير وجهة نظر المحكمة في الدعوى لصالح محلس مرتضي منصور.