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الإنتاج الحربي يقيم ممرًّا شرفيًّا للأهلي

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الإنتاج الحربي يقيم ممرًّا شرفيًّا للأهلي الإنتاج الحربي يقيم ممرًّا شرفيًّا للأهلي

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فريق الإنتاج الحربي حرص على إقامة ممر شرفي للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والجهاز الفني، بعد تتويج الفريق بلقب دوري أبطال إفريقيا للموسم الثاني على التوالي والمرة العاشرة في تاريخه.

وجاءت خطوة لاعبي الإنتاج الحربي بإقامة الممر الشرفي، تقديرًا للإنجاز الكبير الذي حققه الفريق بعد الاحتفاظ بدوري الأبطال والوصول إلى النجمة العاشرة. وأعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق ‏استعدادًا لمباراة الإنتاج الحربي التي تنطلق في السابعة مساء اليوم على استاد الأهلي we ‏السلام، والمؤجلة من الجولة 24 في بطولة الدوري الممتاز.‏

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:‏ حراسة المرمى: علي لطفي. خط الدفاع: أيمن أشرف وبدر بانون ومحمد هاني وعلي معلول. خط الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي ومحمود كهربا.

خط الهجوم: مروان محسن.

ويجلس على دكة البدلاء: محمود وحيد ومحمود متولي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمد ‏شريف وحسين الشحات وسعد سمير ووالتر بواليا ومصطفى شوبير.

ويدخل الأهلي مباراة الإنتاج الحربي وفي جعبته 52 نقطة جمعها من 24 جولة، بعدما حقق ‏الفوز في 15 مباراة على حساب فرق « المقاصة - غزل المحلة - الاتحاد - سيراميكا ‏‏- الإنتاج الحربي - المقاولون - طلائع الجيش - الإسماعيلي - - إنبي - المصري - ‏الاتحاد - سموحة - المقاولون - مصر المقاصة».‏

المصرى اليوم

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