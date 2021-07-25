ناصف ساويرس مستعد لجعل راتب جريليش يعادل صلاح وهاري كين

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يريد نادي أستون فيلا إقناع جاك جريليش بالتوقيع على عقد جديد وتجاهل إغراء مانشستر سيتي، من خلال منحه راتبًا أسبوعيًا بقيمة 200 ألف جنيه باوند، وفقًا للتقارير الصحفية البريطانية الصادرة اليوم، الأحد.

قائد الفريق، الذي كان مستهدفًا هذا الصيف من قبل حامل لقب البريميرليج، كان وقع عقدًا لمدة خمس سنوات مع أستون فيلا في العام الماضي، لكن هذا لم يمنع فريق المدرب بيب جوارديولا من الاهتمام بضم اللاعب هذا الصيف، حيث إن المدرب الإسباني من أكبر المعجبين بإمكانيات قائد أستون فيلا.

بعد نهاية يورو 2020، أصبح الجميع ينتظر تقرير مستقبل جريليش، ومن المتوقع أن يكون ذلك خلال الأسابيع القليلة المقبلة، قبل بداية الموسم الجديد من البريميرليج في 13 أغسطس.

مستقبل اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا كان مثار تكهنات في الأشهر الأخيرة، بعد أن استمتع بموسم رائع مع أستون فيلا في 2020/2021، حيث حقق أفضل سجل تهديفي خلال موسم واحد في مسيرته بالدوري، مع تسجيله ستة أهداف وصناعته لـ12 هدفًا.

أحدث التقارير الصحفية تزعم أن ناصف ساويرس وويس إيدنس، مالكا نادي أستون فيلا، يريدان مكافأة لاعبهم الأهم بعقد جديد، فوفقًا لصحيفة ذا صن، من المقرر أن يُعرض على جريليش رقم قياسي للأجور في النادي، بحصوله على 200 ألف باوند أسبوعيًا (يتقاضى حاليًا 120 ألف باوند اسبوعيًا)، وهو ما لن يجعله فقط الأعلى أجرًا في النادي، بل سيكون ضمن أعلى الأجور في البريميرليج.

لتوضيح حجم العرض، الراتب المعروض على جريليش – وفقًا للتقارير – يساوي نفس الراتب الحالي الذي يتقاضاه نجم ليفربول، محمد صلاح، ونفس الراتب الذي يتقاضاه نجم توتنهام وقائد المنتخب الإنجليزي، هاري كين.

على الرغم من موقف أستون فيلا الحازم من وضع جريليش، لا يوجد ما يجبره على توقيع عقد جديد، خصوصًا أن رغبة اللاعب في اللعب بدوري الأبطال وتحقيق الألقاب لن تكون سهلة التحقيق في أستون فيلا، وتبدو الفكرة أكثر إغراءً مع مان سيتي، وهو النادي الذي بكل تأكيد قادر على منحه أجرًا مربحًا أيضًا.